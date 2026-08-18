La reprise en D1 FFA (ex-D1 ACFF) est reportée : voici la raison

La reprise de la D1 FFA, le troisième échelon de notre football, était prévue pour le week-end prochain. Finalement, la première journée de championnat a été reportée. Trop de clubs de D1 FFA sont en effet en lice en Coupe de Belgique.

La reprise de la D1 FFA, anciennement appelée D1 Amateurs (ou D1 ACFF, ou Nationale), était prévue pour ce week-end. Mais la première journée de championnat va finalement être reportée au week-end suivant. La raison ? De nombreuses équipes de D1 FFA sont toujours en lice en Coupe de Belgique.

Neuf équipes de D1 FFA au 5e tour de Coupe de Belgique

Neuf équipes sur les douze constituant le championnat de D1 ACFF sont en effet au programme du cinquième tour de la Coupe de Belgique, ce week-end. Voici leur programme :

- KVCSV Oostkamp (D2 VV) - RFC Meux

- Union Rochefortoise - Belisia Bilzen (D1 VV)

- FC Flénu - Nijlen (D2 VV)





- Olympic Charleroi - Tessenderlo (D1 VV)

- Tubize-Braine - Rupel-Boom (D1 VV)

- CS Onhaye - Habay-la-Neuve

- RWDM - Dixmude-Ostende (D2 VV)

- RAEC Mons - Zelzate (D1 VV)