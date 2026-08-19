Je sens qu'on parle le même football" : Rayan Touzghar se confie sur son premier mois au Standard

Arrivé il y a un mois en provenance de Pau et titularisé pour la première fois à Malines après sa montée au jeu contre le Cercle, Rayan Touzghar a livré sa première grande interview depuis son arrivée au Standard, deux jours avant la réception de la RAAL La Louvière.

Deux jours avant la réception de la RAAL dans le cadre de la troisième journée de Jupiler Pro League, Rayan Touzghar s'est exprimé devant la presse pour la première fois depuis son arrivée au Standard, le 17 juillet en provenance de Pau contre un million d'euros. "Je suis très content d'être ici et j'ai été très bien accueilli. J'ai senti une confiance du club, cela me fait très plaisir et c'est à moi de le rendre."

La confiance du club, c'est précisément ce qui a convaincu Rayan Touzghar, qui a rejoint un projet dans lequel il pourrait se sentir important et qui a senti que la direction des Rouches était vraiment intéressée par ses services. "Marc Wilmots m'a convaincu, le coach aussi. J'ai senti que c'était un projet très intéressant pour moi et un beau défi. Le fait de jouer en première division dans un championnat de renommée et de découvrir un autre pays m'ont séduit."

De la cinquième division française à la Pro League pour Rayan Touzghar

Parti du bas de l'échelle, Rayan Touzghar est passé par l'Avenir Club Avignonnais (2010-2016), le SC Orange (2016-2017), l'US Le Pontet (2017-2019), Marignane-Gignac-Côte-Bleue FC (2019-2020) et Nîmes Olympique (2020-2021) avant de rejoindre les équipes réserves de Toulouse en Nationale 3 puis de l'En-Avant Guingamp en Nationale 2. Est ensuite venu Concarneau (Nationale 1, nouvelle Ligue 3).

Lors de la saison 2024-2025, il est monté au jeu à quatre reprises en Ligue 2 avec l'équipe première de Guingamp, un championnat qu'il a véritablement dompté la saison dernière avec Pau, où il a pratiquement joué chaque rencontre et où il a compté 28 titularisations en championnat. Le Standard est donc le premier club de première division de sa carrière.

"Ça fait cinq ans que je monte les divisions les unes après les autres et je suis content de le faire encore. Cela ne fait que deux matchs depuis que je suis là et je n'ai pas encore pu tout analyser, mais la D1 belge est évidemment supérieure à la Ligue 2. Dans l'engagement et dans l'impact, notamment, c'est du haut niveau et il faut se mettre à niveau. Mais je suis content, car tout le groupe travaille bien dans ce sens."





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De bons débuts malgré un manque de rythme

Un "step" pour le moment bien digéré par Rayan Touzghar, qui aurait été titularisé contre le Cercle de Bruges s'il n'était pas tombé malade la semaine précédente, et qui a joué 62 minutes à Malines le week-end dernier. "Je ne m'attendais pas forcément à jouer aussi vite, mais j'ai tout donné à chaque séance d'entraînement et l'entraîneur a fait son choix. J'ai encore besoin de trouver du rythme, mais je suis content de la confiance accordée et je vais continuer à monter en puissance."

Monter en puissance, le Marocain devra le faire malgré des débuts encourageants. Dans un tout nouvel entrejeu, chaque pièce du puzzle doit encore trouver sa bonne place. "Je sais qu'en signant ici, il y aura des attentes. C'est un grand club avec une grande histoire et de grands supporters. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que tous les automatismes se mettent en place, mais on a déjà de bonnes connexions. Je sens qu'on parle le même football et qu'il y a un truc à faire. On est ambitieux, on veut retrouver cette place européenne."

Des baisses de régime à gommer

Une course à l'Europe qui n'a pas bien commencé, puisque le Standard a perdu des points dès les deux premières journées. "À cause de beaucoup de facteurs. Il nous a manqué un peu de réussite, mais aussi un peu de maturité et de vice. On doit apprendre de nos erreurs. Quand on baisse de régime, on prend un but, donc c'est à nous d'être plus constants. On est les premiers frustrés de cette situation."

"À quoi sont dues ces baisses de régime ? Le physique et la concentration, un peu des deux. À titre personnel, je sens que je manque encore de rythme, donc ce n'est pas évident de tenir un match entier (il a joué 62 minutes à Malines, ndlr.) Ce sont les premiers matchs de la saison, il y a encore des automatismes et de la confiance à aller chercher, mais quand ça prendra, on pourra décrocher de beaux résultats."

Des automatismes à perfectionner

Des automatismes, il est vrai que Rayan Touzghar en a déjà montré pour sa première titularisation avec les Rouches. Avec Alexis Trouillet, Casper Nielsen, mais aussi Adnane Abid. Dans un rôle de véritable numéro 8, voire de box-to-box, le natif d'Avignon a marqué des points.

"Je peux être polyvalent, mais je préfère cette position de numéro 8. J'aime attaquer comme défendre, mais j'aime surtout beaucoup me dépenser et mouiller le maillot. J'ai besoin de courir et ce poste de relayeur me convient très bien. J'ai besoin d'enchaîner les matchs pour montrer mes qualités."

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Vincent Euvrard conquis par les débuts de Rayan Touzghar

Des qualités, dont le volume de jeu, qui ont séduit Vincent Euvrard lors de ce premier mois de Rayan Touzghar en bord de Meuse. "Il est bien le joueur que l'on a recruté et il montre bien ce pourquoi on l'a recruté. Son volume de jeu va encore grandir avec son temps de jeu", a déclaré le T1 des Rouches, avant d'étayer.

"Sa préparation a été coupée par son transfert, il a passé cinq ou six jours sans s'entraîner. À son retour, le virus qu'il a contracté l'a un peu fait retomber. Mais je suis déjà très satisfait de ses 60 minutes à Malines, où il a montré son volume de jeu, mais aussi de la qualité technique. Avec Alexis (Trouillet), ils sont deux joueurs qui peuvent donner le rythme, l'accélérer ou le ralentir selon nos besoins. C'est important pour une équipe qui veut jouer avec la possession."

"Il est capable aussi de se projeter, comme Casper (Nielsen), et d'être présent dans la boîte." Un beau profil, qui pourrait connaître sa première titularisation à Sclessin ce vendredi soir, et qui devra aider à faire sauter le verrou de La Louvière, qui risque une nouvelle fois d'être bien gardé.