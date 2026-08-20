Un déplacement qui coûte cher : l'important montant dépensé par Anderlecht pour se rendre au Kairat Almaty

Anderlecht est face à un grand rendez-vous de sa saison. Les Mauves de Vitor Bruno devront ramener un résultat convaincant du Kairat Almaty pour se donner toutes les chances de disputer l'Europa League. Et pour ça, le club n'a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands.

C'est ce jeudi (coup d'envoi à 17h00 en Belgique) que le Sporting d'Anderlecht disputera sa manche aller des barrages de l'Europa League au Kairat Almaty. Une rencontre qui se déroulera sur une pelouse abîmée après le récent concert de Kanye West.

"Le jardinier nous a signalé que l'herbe était un peu jaune, mais dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment grave", relativisait le coach du Kairat Almaty, Rafael Urzakbathin, en conférence de presse ce mercredi. Vitor Bruno, de son côté, assurait que cela ne devait pas être un sujet pour ses joueurs, et Lukas Ambros, juste après lui, était d'accord, précisant que l'état de la pelouse était "satisfaisant".

Les Mauves n'ont pas sous-estimé l'importance de l'inspection du terrain, cette rencontre se voulant capitale à plus d'un titre (sportif, honorifique, financier...). Anderlecht a d'ailleurs mis les petits plats dans les grands pour préparer ce déplacement, en arrivant notamment un jour plus tôt pour s'habituer au décalage horaire et se remettre des huit heures de vol.

Anderlecht paye plus de 500.000 € pour voyager au Kazakhstan

Un dispositif qui a un coût, et pas des moindres. Selon les chiffres de nos confrères du groupe IPM, le Sporting d'Anderlecht aurait déboursé jusqu'à 500.000 € pour organiser son déplacement au Kairat Almaty. Une dépense qui a tout d'un investissement pour le club bruxellois, qui pourrait récupérer jusqu'à dix millions d'euros de plus en se qualifiant pour la phase de ligue de l'Europa League plutôt que pour celle de la Conference League.

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Le plan de la direction se veut donc limpide : mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour se donner un maximum de chances de ne pas perdre cette double confrontation. Avec l'Europa League viendraient davantage de prestige, de visibilité et donc d'argent, ce dont a grand besoin Anderlecht dans sa quête de retour au sommet du football belge.