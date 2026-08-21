Ilaimaharitra blessé, Ito de retour : les compositions probables de Standard - La Louvière

Le Standard et la RAAL La Louvière ouvriront la troisième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir à Sclessin. Chez les Rouches, Marco Ilaimaharitra est blessé et le capitaine Marlon Fossey incertain, tandis que Joël Ito est de retour de suspension chez les Loups.

Le Standard reçoit la RAAL, ce vendredi soir dans le cadre de la troisième journée de Jupiler Pro League. Une rencontre pour laquelle il ne faut pas s'attendre à de grands changements, chez les Rouches, par rapport aux deux partages initiaux contre le Cercle de Bruges et Malines.

Matthieu Epolo sera évidemment toujours entre les perches, tandis que la défense pourrait rester inchangée et composée de Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko et Gustav Mortensen. Attention, toutefois, que le capitaine américain est incertain. Henry Lawrence le remplacerait sur le côté droit.

Le Standard privé de son capitaine, Marlon Fossey ?

Au milieu de terrain, les mêmes noms que derrière les casernes sont attendus. Alexis Trouillet, Rayan Touzghar et Casper Nielsen ont bien presté et devraient recevoir une nouvelle chance de convaincre.

Devant, pas de raison de bouger Adnane Abid, auteur d'un gros début de saison. Sur l'autre aile, la place se dispute encore entre Bernard Nguene, buteur à Malines, et Salieu Drammeh. Dennis Ayensa devrait être l'attaquant titulaire.

Les compositions probables de Standard - La Louvière

La composition probable du Standard : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Nguene, Abid, Ayensa.



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La composition probable de la RAAL : Peano - Delos, Faye, Nkoa, Okou, Lutonda - Coulibaly, Ito, Wade - Filet, Isah.