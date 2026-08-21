Une juste reconnaissance pour ces 18 vaillants : le beau geste des joueurs d'Anderlecht à Almaty

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Une juste reconnaissance pour ces 18 vaillants : le beau geste des joueurs d'Anderlecht à Almaty
Photo: © photonews
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Vainqueurs 0-3 sur la pelouse du Kairat Almaty, les joueurs d'Anderlecht sont venus offrir leurs maillots aux 18 supporters présents au coup de sifflet final. Une belle reconnaissance pour ceux qui auront, au total, passé plus de quinze heures dans un avion et dépensé une petite fortune.

C'est un véritable périple qu'ont dû réaliser joueurs, staff, direction et supporters du Sporting d'Anderlecht pour assister au barrage aller d'accession à l'Europa League sur la pelouse du Kairat Almaty, ce jeudi soir.

Un trajet en avion d'environ huit heures, réalisé par 18 supporters anderlechtois venus se retrouver au fin fond du Kazakhstan, à moins de 300 kilomètres de la Chine.

Des suiveurs invétérés qui n'en ont peut-être pas eu pour leur argent, tant le coût du billet d'avion était important, mais qui ont au moins vu leur équipe dérouler à Almaty, menant 0-3 à la pause et en supériorité numérique, avant de gérer l'avantage en seconde période.

Les joueurs d'Anderlecht ont offert leurs maillots aux supporters

Les hommes de Vitor Bruno ont donc fait un pas de géant vers la phase de ligue de l'Europa League et ont tenu à spécialement remercier la poignée de fans ayant effectué le très long déplacement.

Comme on le voit sur cette image, les joueurs sont en effet venus offrir le maillot qu'ils portaient pendant la rencontre aux supporters présents dans le parcage. Soit certains ne l'ont pas fait, puisqu'ils étaient au total 23 sur la feuille de match, soit certains chanceux supporters en ont reçu deux. Il s'agit, en tout cas, d'un beau geste et d'une belle reconnaissance de la part des Anderlechtois.

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