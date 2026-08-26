Le Club de Bruges cherche une solution pour l'un de ses jeunes talents en manque de temps de jeu

Le Club de Bruges réalise un excellent début de saison avec trois victoires en autant de matchs. Les Blauw & Zwart ont construit un noyau particulièrement compétitif, mais cela signifie aussi que certains joueurs vont devoir se trouver du temps de jeu ailleurs.

L'un de ces joueurs, c'est Lynnt Audoor, qui a été laissé hors de la sélection par Ivan Leko lors de chaque match de championnat en ce début de saison. Le jeune produit du centre de formation brugeois semble sur une voie de garage.

Selon le Nieuwsblad, le Club de Bruges souhaite donc trouver une solution pour Lynnt Audoor. Pur produit de la formation brugeoise, il avait déjà été prêté au KV Courtrai durant la saison 2023-2024, et avait été victime d'une grave blessure musculaire la saison passée qui l'a tenu éloigné des terrains.

Cette fois, plutôt qu'un prêt, un transfert définitif semble dans les cordes. Audoor est estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermarkt ; en tout, il n'a disputé que 21 matchs avec l'équipe A des Blauw & Zwart. Il était également un pilier du Club NXT (48 matchs).

C'est d'autant plus un coup dur pour Lynnt Audoor qu'il avait prolongé son contrat en août 2025 jusqu'en 2029, une preuve de la confiance de la direction brugeoise. Sa blessure la saison passée a vraisemblablement changé les choses, et empêche le développement du milieu défensif de 22 ans.

Le Club Bruges cherche également une solution pour Gustaf Nilsson

Lynnt Audoor n’est pas le seul joueur appelé à partir. Une solution est également toujours recherchée pour Gustaf Nilsson. L’attaquant suédois n’est que le troisième, voire le quatrième choix en pointe au Club Bruges, notamment derrière Tresoldi et Vermant.





Ces derniers font partie des joueurs que le Club Bruges souhaite absolument conserver. Et si Tresoldi venait malgré tout à être vendu, un remplaçant serait de toute façon recruté. Pour Nilsson, l’aventure au Jan Breydel semble toucher à sa fin. Il bénéficie toutefois d’un salaire élevé et ne semble donc pas facile à vendre, du moins à un prix raisonnable.