Le mercato est loin d'être terminé au KRC Genk : voici ce qui pourrait encore bouger

Le KRC Genk devrait encore être actif en cette fin de mercato. Les Limbourgeois souhaitent renforcer leur entrejeu après la grave blessure (ligament croisé) de Kenan Haroun. Plusieurs départs sont également encore attendus.

Un milieu défensif capable d’apporter plus de stabilité à l’équipe est la priorité du KRC Genk. C’est ce qu’annonce le Belang van Limburg, à une semaine de la fermeture du mercato estival. Il est devenu important de se renforcer à ce poste pour le KRC Genk, puisque Kenan Haroun, qui devait apporter cette stabilité, s’est blessé au ligament croisé.

Le KRC Genk a perdu Kenan Haroun et cherche un nouveau milieu défensif

Genk doit donc recruter un nouveau milieu défensif. Un véritable verrou devant la défense, capable d’apporter davantage de stabilité à l’équipe. Face à Zulte Waregem comme contre l’Antwerp, il était déjà évident qu’un renfort à ce poste pourrait apporter plus de sérénité.

Zakaria El Ouahdi devrait quitter Genk cet été

Bryan Heynen a essuyé de nombreuses critiques ces derniers jours, mais la présence d’un milieu défensif derrière lui pourrait également lui permettre de mieux s’exprimer. Du côté des départs, une solution est encore recherchée pour pas moins de quatre joueurs.

Hendrik Van Crombrugge et Mujaid Sadick, écartés du noyau A cette saison, ont été invités à se trouver un nouveau club. Jarne Steuckers dispose lui aussi d’un bon de sortie.



Des liquidités devraient par ailleurs être dégagées grâce à un transfert de Zakaria El Ouahdi. Lors des précédents mercatos, celui-ci s’était toujours montré discret et conciliant, mais le club devrait enfin lui permettre de rejoindre l’étranger cet été. Comme toujours, un transfert ne pourra toutefois avoir lieu qu’au juste prix.