Pas question de le vendre : quel est le plan du Club de Bruges pour Romeo Vermant ?

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Pas question de le vendre : quel est le plan du Club de Bruges pour Romeo Vermant ?
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Le Club de Bruges veut conserver Romeo Vermant, mais la situation de Nicolo Tresoldi pourrait compliquer sa saison et réduire son temps de jeu.

Hugo Siquet, Romeo Vermant, Jorne Spileers, Nicolo Tresoldi et Joaquin Seys : cinq joueurs que le Club de Bruges ne voulait pas perdre durant ce mercato estival. Au même titre que les nouvelles recrues et les cadres Hans Vanaken et Brandon Mechele, ils font partie des éléments que les Blauw en Zwart souhaitent conserver au Jan Breydel.

Ces dernières semaines, Tresoldi et Seys ont attiré les convoitises et plusieurs offres sont arrivées sur la table. Le dossier de l'attaquant pourrait agiter la fin du mercato : l'AS Rome s'intéresse à lui et le FC Barcelone est récemment venu s'ajouter à la liste des prétendants.

Tresoldi doit absolument rester au Club : un mauvais signe ?

Tant que l'attaquant italien/allemand enchaîne les bonnes performances, difficile d'imaginer Roméo Vermant passer devant lui dans la hiérarchie du Club de Bruges. Le club avait refusé une offre de 35 millions pour Tresoldi.

Vermant pourrait devoir patienter encore une saison avant de s'installer comme premier choix à la pointe de l'attaque. Une situation qui interpelle, surtout pour un joueur que Bruges ne souhaite pas voir partir cet été.

Romeo Vermant ne peut pas quitter le Club Bruges

Vermant espérait s'installer comme numéro un à la pointe de l'attaque cette saison. Mais si Tresoldi reste à Bruges, ses chances de gagner cette place risquent de se réduire.

"Il est très difficile de mettre sur le banc un joueur pour lequel on a refusé 35 millions d’euros. Cela finira par jouer en défaveur de Vermant", reconnaît Frank Boeckx dans le HLN Voetbalpodcast. Le jeune joueur joue un rôle important au sein du vestiaire brugeois et fait partie des joueurs qui ne peuvent pas partir.

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