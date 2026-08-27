Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges

Scott Crabbé, journaliste football
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Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges
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Le départ de Parfait Guiagon vers Al-Tawoun est désormais officiel. Son transfert s'inscrit dans le cadre de dernières semaines assez nerveuses. Avant son arrivée à Charleroi, son début de carrière laissait déjà apparaître un garçon prêt à tout pour réussir.

Quelques heures après Al-Taawoun, c'est Charleroi qui a officialisé le départ de Parfait Guiagon vers l'Arabie saoudite. L'Ivoirien a fâché le Pays Noir par ses dernières frasques. Dès son arrivée, le Sporting savait pourtant avoir attiré un garçon aussi talentueux que fluctuant.

A 16 ans, Parfait Guiagon est élu meilleur espoir du championnat ivoirien, où il s'illustre avec son club d'Africa Sports. Au point d'éveiller l'intérêt de plusieurs cylindrées européennes. Il passe d'ailleurs des tests au FC Barcelone et à l'AS Monaco mais n'est finalement pas conservé. 

Un chemin tortueux vers le haut niveau

De retour en Côte d'Ivoire, le joueur est prêt à tout pour réaliser son rêve, même à...changer de nom. Fils de Séa Guiagon, il choisit de se faire adopter par son agent. Ce dernier dispose de la nationalité française, ce qui peut faciliter un potentiel transfert. C'est là que la Belgique intervient.

En 2018, c'est au tour d'Ostende de lui accorder un essai grâce à l'entremise de Roger Boli, ancien attaquant bien connu à Lens et dont les fils Yohan et Kevin ont joué en Belgique lors de la décennie précédente. La semaine de test se passe bien, et pourtant le joueur n'est à nouveau pas conservé. En cause : des malentendus entre les différentes parties au moment de concrétiser sa venue.

Lire aussi… Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel

Guiagon en Pro League, la troisième tentative aura été la bonne

De retour à Africa Sports, le joueur n'abandonne pas. Quelques temps plus tard, c'est au Club de Bruges de venir aux nouvelles. Et cela se passe mieux : Parfait déclare au média ivoirien RTI y avoir signé un précontrat en attendant sa majorité. Pourtant, lorsque le principal intéressé fête ses 18 ans, il signe au Maccabi Tel-Aviv, le club le plus titré du championnat israélien, où Charleroi ira le chercher en 2023.

Entretemps, le garçon a changé d'agent et est revenu à son patronyme initial : "J'étais prêt à tout pour jouer dans un club européen, mais pas jusqu'à rejeter mes parents et ça, je le regrette. Ce n'est pas digne d'un fils de faire ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai présenté mes excuses et tout est rentré dans l'ordre".

A Charleroi aussi, Parfait Guiagon est parti sur des excuses. Celle de quelqu'un qui sait qu'il a été trop loin mais qui ne regrette pas le chemin parcouru, avec sa propre boussole en guise de guide. Que cela plaise ou non.

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