Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club"

Arrivé cet été en provenance du Sturm Graz, Ryan Fosso a été présenté devant la presse, ce jeudi, deux jours avant le déplacement du Standard à Louvain. Le médian défensif camerounais s'est exprimé sur son arrivée et les attentes qui l'entourent, son penalty concédé à Malines, son choix de porter les couleurs de la sélection du Cameroun, son numéro 80 et sur bien d'autres choses.

Quatrième conférence de presse d'avant-match, et sixième présentation de recrue estivale au Standard de Liège, où Ryan Fosso s'asseyait pour la première fois devant la presse ce jeudi. Le médian défensif de 24 ans est revenu sur le cheminement de son arrivée en bord de Meuse.

"Je n'ai entendu que du positif du club et de ses supporters. C'est une ville qui respire le football et je sens qu'il y a de grandes choses à faire ici. Qui j'ai appelé avant de venir ? Dimitri Lavalée évidemment, mais aussi Samuel Bastien qui me parlait déjà du club quand on jouait au Fortuna Sittard. Il m'a trop bien parlé du club (sic.), et le fait que ça se soit bien passé pour lui a aussi influencé mon choix."

"J'aurais accepté la proposition du Standard dans toute situation"

Un choix rapidement devenu naturel pour un joueur qui avait perdu du temps de jeu du côté du Sturm Graz, après un bon passage dans le championnat néerlandais. "Mon choix ne dépendait pas de ma situation. Dans toute situation, si le Standard m'appelait, je répondais oui. C'est un très grand club et cela représente un pas en avant pour moi. C'est aussi un championnat plus compétitif qu'en Autriche."

Ryan Fosso était un joueur attendu, au Standard, qui avait fait de ce poste de numéro 6 sa priorité sur le mercato, à la suite du manque de concurrence derrière un Marco Ilaimaharitra jamais très rassurant, qui s'est qui plus est blessé en ce début de saison.

"Je pense que tous les joueurs qui signent au Standard sont attendus. C'est un très grand club en Belgique, dans lequel il y a des attentes et des ambitions. Mes ambitions personnelles ? Me donner à 100 % à chaque match. Ensuite, on est parfois payés comme on doit l'être, et parfois pas comme lors des deux premiers matchs de la saison. Je veux faire tout ce que je peux pour influencer le résultat en notre faveur. Et si je me suis donné à 100 % et que ça n'a pas marché, c'est que je ne pouvais pas faire plus."





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Ryan Fosso se tenait prêt pour une entrée en matière rapide

Un joueur attendu, qui arrive dans un club qu'il considère plus grand que son précédent, mais où il a participé aux deux premiers matchs suivant sa signature. Une entrée en matière plus rapide que prévu à cause, aussi, de la blessure d'Ilaimaharitra.

"J'étais prêt à jouer, puisque j'avais disputé un match contre Fenerbahçe quelques jours avant. Je me tiens toujours prêt à jouer et à me donner à fond. L'équipe a un bon potentiel et l'a montré lors de ces trois premiers matchs, même si elle n'a pas toujours été récompensée. C'était bien de signer notre première clean-sheet contre La Louvière."

Avant ce match contre La Louvière, il y avait eu ces deux points perdus à Malines où Ryan Fosso avait concédé le penalty du 2-3 d'une faute de main dans le rectangle. "J'essaye de mettre les mains dans le dos. Pour moi, ça ne devait pas être penalty. Au début, il n'avait pas sifflé, donc je ne pense pas qu'il devait l'appeler pour ça. Je ne pense pas que je doive m'en vouloir, car j'ai essayé de mettre mes mains en ordre."

Le Cameroun, un choix évident

Né dans la ville de Lugano en Suisse, où l'on parle à la fois l'allemand et l'italien, d'un père et d'une mère camerounais, Ryan Fosso parle couramment trois langues (allemand, français, anglais) et dispose de notions en néerlandais et en italien. Un atout pour s'intégrer dans un nouveau vestiaire.

Et malgré sa jeunesse et sa formation chez les Helvètes, le nouveau joueur du Standard n'a pas hésité lorsque l'occasion de représenter le Cameroun s'est présentée. "C'est le choix du cœur. Certains ne comprennent pas que choisir l'un ne veut pas dire détester l'autre..."

"J'aime la Suisse, j'ai joué pour la Suisse chez les jeunes. Mais le Cameroun, ce sont mes racines, je ne peux pas le décrire. C'était magique quand j'ai effectué mes débuts avec la sélection en mars. C'est comme si vous (en nous interpellant, ndlr.) jouiez un match officiel pour le club de votre cœur."

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Numéro 80, comme Ronaldinho

Le Standard n'a donc plus qu'à espérer que cette envie de porter à nouveau les couleurs des Lions Indomptables porte son nouveau protégé vers une nouvelle dimension à Sclessin. Avec N'Golo Kanté comme joueur de rêve à son poste, Ryan Fosso a de qui tenir, lui qui a choisi le numéro 80 parce qu'il portait initialement le 8, déjà occupé lors de son arrivée à Vaduz.

"J'ai regardé les joueurs que j'aimais bien quand j'étais petit, et il y avait évidemment Ronaldinho au Brésil, qui portait le numéro 80. J'ai bien aimé le porter aussi et j'ai continué. Ma coiffure ? C'est ça. Ronaldinho, Neymar, ce sont les joueurs que j'aime. Je n'ai pas dit que j'avais leurs qualités, mais j'aime beaucoup comment ils jouent", a conclu Ryan Fosso.

Vincent Euvrard apprécie la personnalité de Ryan Fosso

Un joueur dont Vincent Euvrard n'a dit que du bien, quelques minutes plus tard. "Il a joué très vite après la blessure de Marco (Ilaimaharitra). Il ne s'est entraîné que deux jours avant son premier match à ce poste clé de numéro 6. Il y a eu ce coup de malchance à Malines, qui a certainement eu un effet sur lui la semaine suivante, mais il est mieux entré contre la RAAL."

"Il grandit à l'entraînement et montre ses points forts qui sont la récupération, la pression vers l'avant et la qualité technique. Il doit encore être plus consistant dans ses prestations, mais il va monter au régime au fur et à mesure."

Un autre élément a convaincu Vincent Euvrard. "Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la 85e minute contre La Louvière, il récupère un ballon, obtient une faute et chauffe directement le public. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, même si je lui ai aussi dit de se concentrer directement sur la suite du match. C'est quelqu'un de très expressif et d'extraverti", a déclaré Vincent Euvrard. Un profil que Sclessin devrait apprécier.