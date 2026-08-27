Interview Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2552

Arrivé cet été en provenance du Sturm Graz, Ryan Fosso a été présenté devant la presse, ce jeudi, deux jours avant le déplacement du Standard à Louvain. Le médian défensif camerounais s'est exprimé sur son arrivée et les attentes qui l'entourent, son penalty concédé à Malines, son choix de porter les couleurs de la sélection du Cameroun, son numéro 80 et sur bien d'autres choses.

Quatrième conférence de presse d'avant-match, et sixième présentation de recrue estivale au Standard de Liège, où Ryan Fosso s'asseyait pour la première fois devant la presse ce jeudi. Le médian défensif de 24 ans est revenu sur le cheminement de son arrivée en bord de Meuse.

"Je n'ai entendu que du positif du club et de ses supporters. C'est une ville qui respire le football et je sens qu'il y a de grandes choses à faire ici. Qui j'ai appelé avant de venir ? Dimitri Lavalée évidemment, mais aussi Samuel Bastien qui me parlait déjà du club quand on jouait au Fortuna Sittard. Il m'a trop bien parlé du club (sic.), et le fait que ça se soit bien passé pour lui a aussi influencé mon choix."

"J'aurais accepté la proposition du Standard dans toute situation"

Un choix rapidement devenu naturel pour un joueur qui avait perdu du temps de jeu du côté du Sturm Graz, après un bon passage dans le championnat néerlandais. "Mon choix ne dépendait pas de ma situation. Dans toute situation, si le Standard m'appelait, je répondais oui. C'est un très grand club et cela représente un pas en avant pour moi. C'est aussi un championnat plus compétitif qu'en Autriche."

Ryan Fosso était un joueur attendu, au Standard, qui avait fait de ce poste de numéro 6 sa priorité sur le mercato, à la suite du manque de concurrence derrière un Marco Ilaimaharitra jamais très rassurant, qui s'est qui plus est blessé en ce début de saison.

"Je pense que tous les joueurs qui signent au Standard sont attendus. C'est un très grand club en Belgique, dans lequel il y a des attentes et des ambitions. Mes ambitions personnelles ? Me donner à 100 % à chaque match. Ensuite, on est parfois payés comme on doit l'être, et parfois pas comme lors des deux premiers matchs de la saison. Je veux faire tout ce que je peux pour influencer le résultat en notre faveur. Et si je me suis donné à 100 % et que ça n'a pas marché, c'est que je ne pouvais pas faire plus."

Fosso Ryan
© photonews

Ryan Fosso se tenait prêt pour une entrée en matière rapide

Un joueur attendu, qui arrive dans un club qu'il considère plus grand que son précédent, mais où il a participé aux deux premiers matchs suivant sa signature. Une entrée en matière plus rapide que prévu à cause, aussi, de la blessure d'Ilaimaharitra.

"J'étais prêt à jouer, puisque j'avais disputé un match contre Fenerbahçe quelques jours avant. Je me tiens toujours prêt à jouer et à me donner à fond. L'équipe a un bon potentiel et l'a montré lors de ces trois premiers matchs, même si elle n'a pas toujours été récompensée. C'était bien de signer notre première clean-sheet contre La Louvière."

Avant ce match contre La Louvière, il y avait eu ces deux points perdus à Malines où Ryan Fosso avait concédé le penalty du 2-3 d'une faute de main dans le rectangle. "J'essaye de mettre les mains dans le dos. Pour moi, ça ne devait pas être penalty. Au début, il n'avait pas sifflé, donc je ne pense pas qu'il devait l'appeler pour ça. Je ne pense pas que je doive m'en vouloir, car j'ai essayé de mettre mes mains en ordre."

Le Cameroun, un choix évident

Né dans la ville de Lugano en Suisse, où l'on parle à la fois l'allemand et l'italien, d'un père et d'une mère camerounais, Ryan Fosso parle couramment trois langues (allemand, français, anglais) et dispose de notions en néerlandais et en italien. Un atout pour s'intégrer dans un nouveau vestiaire.

Et malgré sa jeunesse et sa formation chez les Helvètes, le nouveau joueur du Standard n'a pas hésité lorsque l'occasion de représenter le Cameroun s'est présentée. "C'est le choix du cœur. Certains ne comprennent pas que choisir l'un ne veut pas dire détester l'autre..."

"J'aime la Suisse, j'ai joué pour la Suisse chez les jeunes. Mais le Cameroun, ce sont mes racines, je ne peux pas le décrire. C'était magique quand j'ai effectué mes débuts avec la sélection en mars. C'est comme si vous (en nous interpellant, ndlr.) jouiez un match officiel pour le club de votre cœur."

Fosso Ryan
© photonews

Numéro 80, comme Ronaldinho

Le Standard n'a donc plus qu'à espérer que cette envie de porter à nouveau les couleurs des Lions Indomptables porte son nouveau protégé vers une nouvelle dimension à Sclessin. Avec N'Golo Kanté comme joueur de rêve à son poste, Ryan Fosso a de qui tenir, lui qui a choisi le numéro 80 parce qu'il portait initialement le 8, déjà occupé lors de son arrivée à Vaduz.

"J'ai regardé les joueurs que j'aimais bien quand j'étais petit, et il y avait évidemment Ronaldinho au Brésil, qui portait le numéro 80. J'ai bien aimé le porter aussi et j'ai continué. Ma coiffure ? C'est ça. Ronaldinho, Neymar, ce sont les joueurs que j'aime. Je n'ai pas dit que j'avais leurs qualités, mais j'aime beaucoup comment ils jouent", a conclu Ryan Fosso.

Vincent Euvrard apprécie la personnalité de Ryan Fosso

Un joueur dont Vincent Euvrard n'a dit que du bien, quelques minutes plus tard. "Il a joué très vite après la blessure de Marco (Ilaimaharitra). Il ne s'est entraîné que deux jours avant son premier match à ce poste clé de numéro 6. Il y a eu ce coup de malchance à Malines, qui a certainement eu un effet sur lui la semaine suivante, mais il est mieux entré contre la RAAL."

"Il grandit à l'entraînement et montre ses points forts qui sont la récupération, la pression vers l'avant et la qualité technique. Il doit encore être plus consistant dans ses prestations, mais il va monter au régime au fur et à mesure."

Un autre élément a convaincu Vincent Euvrard. "Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la 85e minute contre La Louvière, il récupère un ballon, obtient une faute et chauffe directement le public. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, même si je lui ai aussi dit de se concentrer directement sur la suite du match. C'est quelqu'un de très expressif et d'extraverti", a déclaré Vincent Euvrard. Un profil que Sclessin devrait apprécier.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Ryan Fosso

Plus de news

Pépin musculaire pour El Hankouri, petit souci pour Lavalée : le point sur l'infirmerie du Standard avant OHL

Pépin musculaire pour El Hankouri, petit souci pour Lavalée : le point sur l'infirmerie du Standard avant OHL

15:20
Gros retournement de situation dans les dossiers Ayensa et Zeqiri au Standard ! "On n'est pas sûrs du tout" Interview

Gros retournement de situation dans les dossiers Ayensa et Zeqiri au Standard ! "On n'est pas sûrs du tout"

14:24
OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

17:20
Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

17:30
Live mercato (27/08) : Omar Marmoush est un joueur de Tottenham, le KRC Genk a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi

Live mercato (27/08) : Omar Marmoush est un joueur de Tottenham, le KRC Genk a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi

16:41
Jusqu'où peut aller le Club de Bruges en Ligue des champions cette saison ?

Jusqu'où peut aller le Club de Bruges en Ligue des champions cette saison ?

16:40
Matias Fernandez-Pardo écarté du groupe du LOSC jusqu'à la fin du mercato estival

Matias Fernandez-Pardo écarté du groupe du LOSC jusqu'à la fin du mercato estival

16:00
Un international belge U19 en route vers la Juventus

Un international belge U19 en route vers la Juventus

14:40
Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

14:00
Une ancienne cible d'Anderlecht très proche de s'engager au Racing Genk

Une ancienne cible d'Anderlecht très proche de s'engager au Racing Genk

13:30
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son troisième maillot

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son troisième maillot

13:00
Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon

Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon

12:30
Né à Recht, formé à Mönchengladbach, il va signer en Jupiler Pro League

Né à Recht, formé à Mönchengladbach, il va signer en Jupiler Pro League

11:40
OFFICIEL : Mats Rits rebondit dans un club de Challenger Pro League

OFFICIEL : Mats Rits rebondit dans un club de Challenger Pro League

11:57
Romelu Lukaku confirme le grand rêve de son après-carrière : "Quand je vois Vincent Kompany..."

Romelu Lukaku confirme le grand rêve de son après-carrière : "Quand je vois Vincent Kompany..."

11:00
C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

10:15
Passé près de la catastrophe, Wouter Vrancken respire... et retrouvera peut-être la Belgique

Passé près de la catastrophe, Wouter Vrancken respire... et retrouvera peut-être la Belgique

09:45
Panne à la Neuville : victoire par forfait pour les U23 du Standard ?

Panne à la Neuville : victoire par forfait pour les U23 du Standard ?

07:20
Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

08:15
Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort"

Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort"

09:00
Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges

Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges

07:00
1
Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ

Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ

07:45
Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard Analyse

Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard

20:40
🎥 Un but et une action d'extraterrestre : Jesse Bisiwu fait encore parler de lui à Barcelone

🎥 Un but et une action d'extraterrestre : Jesse Bisiwu fait encore parler de lui à Barcelone

06:30
"C’est un rêve depuis que je suis enfant" : de la Pro League à la Ligue des champions à seulement 17 ans

"C’est un rêve depuis que je suis enfant" : de la Pro League à la Ligue des champions à seulement 17 ans

22:20
🎥 Lyon éliminé de la Ligue des Champions malgré un bijou de Malick Fofana, un ancien du Standard buteur

🎥 Lyon éliminé de la Ligue des Champions malgré un bijou de Malick Fofana, un ancien du Standard buteur

23:09
"Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise !

"Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise !

22:40
Le RWDM revit, Mons cale, panne d'électricité à Charleroi : les résumés de la reprise de D1 FFA

Le RWDM revit, Mons cale, panne d'électricité à Charleroi : les résumés de la reprise de D1 FFA

22:01
Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

21:30
Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025 Analyse

Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025

18:30
Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez

Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez

21:00
Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

19:00
César Huerta en guest star au Mexique : "Anderlecht m'a fermé les portes, on ne comptait plus sur moi"

César Huerta en guest star au Mexique : "Anderlecht m'a fermé les portes, on ne comptait plus sur moi"

20:00
Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point

Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point

20:20
Pourquoi maintenant et pour une si faible indemnité ? Les raisons du départ de Dennis Ayensa du Standard Analyse

Pourquoi maintenant et pour une si faible indemnité ? Les raisons du départ de Dennis Ayensa du Standard

26/08
"C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty

"C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 28/08 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 29/08 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 29/08 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges tede tede a propos de Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson El Malvario El Malvario a propos de La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le Standard va perdre un cadre, qui s'envole pour la Turquie ! JoBg JoBg a propos de Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais Pogi Pogi a propos de Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français Sead08 Sead08 a propos de Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions JoBg JoBg a propos de C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de L'Union Belge annonce une fin de collaboration de plus à l'aube de l'ère Van Bommel Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved