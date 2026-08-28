OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

Le nouvel entraîneur de l'Antwerp, Marvin Commper, apprécie Mauricio Benitez et souhaitait conserver le milieu de terrain argentin dans son équipe pour cette saison.

Lors du mercato hivernal 2025, l'Antwerp avait obtenu le prêt du milieu de terrain argentin Mauricio Benitez, alors âgé de 22 ans et en manque de temps de jeu à Boca Juniors. Benitez a passé un an et demi au Great Old, où il a fait forte impression.

Son contrat de prêt comprenait une option d'achat de 4,5 millions d'euros. Un montant trop élevé pour l'Antwerp, qui ne pouvait pas le recruter définitivement. Après des négociations avec Boca Juniors, le club anversois est parvenu à faire baisser la somme à un montant qui serait deux fois moins élevé.

L'Antwerp trouve un accord pour Mauricio Benitez

Selon des sources argentines, il s'agirait d'un montant de 2,2 millions d'euros, auquel s'ajouteraient des bonus ainsi qu'un pourcentage à la revente. Après de longues négociations, un accord a été trouvé entre toutes les parties.

Mauricio Benitez (22) komt definitief over van Boca Juniors. De Argentijnse middenvelder heeft op de Bosuil een contract getekend voor 4 seizoenen. Het voorbije anderhalf jaar speelde Mauricio bij ons op uitleenbasis waarin hij 41 keer in actie kwam en 3 doelpunten scoorde. 🔥🇦🇷 pic.twitter.com/OEu0g2IUrk — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 27, 2026

Benitez évoluera bien au Bosuil au cours des prochaines années. Le joueur a signé un contrat de quatre saisons. De son côté, il avait exprimé son souhait de rester à Anvers, où il se sentait bien ces dernières semaines, ces derniers mois et même ces dernières années.





L'entraîneur Marvin Compper s'en réjouit

Avec 27 matchs disputés la saison dernière, il a été l'un des hommes forts de l'équipe, même si cela n'a pas permis au club de décrocher une qualification européenne et que la saison, dans son ensemble, s'est révélée décevante. Benitez semble prêt à aider l'Antwerp à inverser la tendance : le Great Old a bien entamé sa nouvelle saison avec 7 points sur 9.

Le nouvel entraîneur de l'Antwerp, Marvin Commper, apprécie Benitez, puisqu'il souhaitait voir l'Argentin rejoindre son équipe.