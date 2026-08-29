🎥 Le frère d'un Diable rouge joue ses premières minutes avec le RSCA Futures

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Tout comme son frère, Milan Debast joue aussi comme défenseur central. Ce samedi, il a disputé ses premières minutes avec le RSCA Futures. Le tout pour une défaite contre le Beerschot.

Le RSCA Futures a raté son début de saison en Challenger Pro League : trois matchs joués, autant de défaites, la dernière en date, ce samedi, contre le Beerschot. 

Les "Rats", grands candidats au titre cette saison, se sont imposés par la plus petite des marges (0-1) grâce à un but de Toshio Lake dès la 8e minute de jeu.

Des Futures en supériorité numérique

Malgré le renvoi prématuré au vestiaire de Dennis Gyamfi peu avant la pause, les jeunes pousses mauves ne sont pas parvenues à recoller au score. S'il y a eu plus de tirs et de possession du côté bruxellois, l'approche du grand rectangle anversois n'aura jamais été aisé.

On retiendra cependant de ce match, les premières minutes au niveau professionnel disputées par le frère d'un ancien anderlechtois. Dans le dernier quart d'heure, Cheick Koite a laissé sa place à Milan Debast, frère de Zeno.

Sous contrat jusqu'en 2028

Lui aussi défenseur central, il est en revanche gaucher. Il est sous contrat avec la maison mauve jusqu'en 2028. International U17, Milan Debast présente aussi des qualités proches de celles de son frère, à savoir, une bonne passe et du sang-froid balle au pied. 

Pas de duels des indésirables

Cette rencontre aurait pu aussi être celle des retrouvailles entre des (anciens) indésirables de l'équipe première. Les Futures alignent Thomas Foket à droite, alors que le Beerschot vient de rapatrier Mats Rits au bercail alors que celui-ci était arrivé au terme de son contrat avec les "Mauves". Le milieu de terrain, pas encore prêt physiquement, a donc manqué ses retrouvailles avec la jeune garde de son ancienne équipe.

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