🎥 Évanouissements à la chaîne, bonbonnes d'oxygène en renfort : l'enfer en plein match pour Anthony Moris

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Évanouissements à la chaîne, bonbonnes d'oxygène en renfort : l'enfer en plein match pour Anthony Moris
Photo: © photonews
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Anthony Moris est désormais habitué au climat de l'Arabie saoudite. Mais hier, les conditions étaient particulièrement dures à supporter. Même pour les locaux. En tribune, les malaises étaient nombreux.

Pour sa deuxième saison en Saudi Pro League, Anthony Moris est à nouveau titulaire dans les buts d'Al-Khaleej. Après trois partages lors des trois premières rencontres (avec un seul but encaissé), son équipe affrontait Al-Hilal, l'un des gros poissons du championnat, qui peut se targuer Kalidou Koulibaly, Théo Hernandez ou encore Crysencio Summerville, acheté plus de 64 millions cet été.

Sur le terrain, le match a été à sens unique : Al-Hilal s'est imposé 1-5, le score était déjà acquis à la mi-temps. Sergej Milinkovic-Savic, l'ancien de Genk, s'est notamment invité au marquoir.

Le mois d'août en Arabie saoudite, un vrai sauna

Mais plus que la rencontre en elle-même, ce sont les conditions climatiques qui ont fait parler. Plus que la chaleur déjà écrasante, c'est le taux d'humidité extrême. En arrivant au Stade Dammam, il fallait voir Simone Inzaghi littéralement ruisseler de sueur pour comprendre que jouer 90 minutes dans cet enfer ne serait une partie de plaisir pour personne.

Les joueurs ont souffert, mais les spectateurs aussi. La majorité est d'ailleurs partie à la mi-temps. Même si le score n'a pas aidé, c'est surtout pour échapper à ce torréfacteur géant (le stade d'Al-Khaleej est très vieillissant, une nouvelle enceinte est en cours de construction) que le stade s'est vidé.

Les ambulanciers ont eu du boulot

Alors que les VIP s'éventaient déjà abondamment, les conditions auraient provoqué une cinquantaine de cas d'évanouissement aux alentours du stade. Le public se dirigeait même spontanément vers les ambulances présentes pour recevoir des bonbonnes d'oxygène.

Pour finir sur une note plus joyeuse, le penalty concédé de façon particulièrement cocasse par Kalidou Koulibaly. Comme Tyrone Mings contre le Club de Bruges en Ligue des Champions, le Sénégalais a pris le ballon en main sur un six mètres que son gardien avait déjà joué. Un coup de chaud, sans doute...

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