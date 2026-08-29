Un ancien du Club de Bruges, passé par la Serie A, la Premier League et la Liga, proche de l'Ajax

L'Ajax poursuit son mercato ambitieux et devrait bientôt s'attacher les services de Sofyan Amrabat. L'international marocain connaît bien la compétition néerlandaise puisqu'il a été formé à Utrecht. Il est aussi passé par le Club de Bruges, mais aussi Manchester United, le Bétis Séville, la Fiorentina ou Fenerbahçe.

Depuis le départ l'été dernier de Jordan Henderson, l’Ajax était à la recherche d'un renfort de la même stature au milieu de terrain. Le club amstellodamois a peut-être trouvé l'homme providentiel en la personne de l'international marocain Sofyan Amrabat. Libre de contrat et fort d'un gros CV, le milieu défensif passé jadis par le Club de Bruges présente aussi l'avantage d'avoir déjà évolué en Eredivisie.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Sofyan Amrabat to Ajax, here we go! Verbal agreement done for Moroccan midfielder to join as free agent.



Contract terms verbally agreed as Sofyan left Fenerbahçe as free agent, wanted by Jordi Cruyff. pic.twitter.com/OyEs39mVDc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

Sofyan Amrabat a déjà connu quelques championnats différents au cours de sa carrière : Eredivisie, Jupiler Pro League, Serie A, Premier League, Liga, Süper Lig turque. De plus, avec 78 sélections, il est l'un des cadre de l’équipe nationale marocaine.

Formé aux Pays-Bas

Sofyan Amrabat a été formé au FC Utrecht, où il a effectué ses débuts au sein de l'équipe première. Son style de jeu énergique s’est rapidement fait remarquer. Il combinait puissance physique et gros volume de course, et s’est imposé comme un joueur qui n’hésite pas à effectuer le travail de l’ombre pour ses coéquipiers.

Après son passage à Utrecht, il a rejoint le plus prestigieux Feyenoord. Là encore, sa progression n’est pas passée inaperçue. Amrabat a finalement disputé 63 matchs en Eredivisie avant de quitter les Pays-Bas en 2018.



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Sa première destination à l'étranger fut notre pays. Le Club de Bruges a décelé un potentiel chez le milieu de terrain et l’a recruté. C’est ainsi qu’a débuté pour Sofyan Amrabat une carrière européenne qui allait finalement le conduire dans certains des plus grands championnats du monde.

Ancien joueur du Club de Bruges

Au Club Bruges, le "Lion de l'Atlas" était principalement utilisé comme milieu défensif. Ses qualités physiques correspondaient parfaitement au football belge, tandis qu’il a également pu acquérir de l’expérience sur la scène européenne.

Son passage à Bruges n’a finalement pas duré très longtemps, mais il a joué un rôle important dans la suite de son développement. Il y a découvert la Ligue des champions et a eu l’occasion de se mesurer à des joueurs de très haut niveau.

Après son départ de Belgique, il a poursuivi sa carrière en Italie. À l’Hellas Vérone, le Marocain a fait forte impression et s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus remarqués de Serie A. Ses performances lui ont valu un transfert à la Fiorentina.

Il a alors franchi un nouveau cap. Sofyan Amrabat est devenu un élément important du milieu de terrain et a confirmé sa réputation de récupérateur et de joueur capable de contrôler le jeu. Sa discipline défensive, sa présence physique et sa capacité à fermer les espaces ont notamment séduit plusieurs clubs du très haut niveau européen.

De la Fiorentina à Manchester United

Ses performances à la Fiorentina l’ont finalement conduit en Premier League. Manchester United a recruté le Marocain sous la forme d’un prêt lors de la saison 2023-2024. En Angleterre, il a découvert un autre type de football, avec davantage de rythme et une intensité physique supérieure.

Même si son passage à Old Trafford n’a pas été une réussite totale, cette expérience lui a permis d’ajouter une nouvelle dimension à son parcours. Il a ensuite rejoint Fenerbahçe, à Istanbul.

Là aussi, il s’est imposé comme un joueur important de l’effectif. La saison dernière, il a été prêté au Real Betis, avec lequel il s'est qualifié pour la Ligue des Champions, mais un transfert définitif en Espagne n’a finalement pas abouti pour des raisons financières.

Sofyan Amrabat a alors résilié son contrat avec Fenerbahçe pour retrouver plus facilement un nouveau club. Celui-ci semble donc être l’Ajax. Un club qui continue un mercato ambitieux afin de retrouver les sommets du football batave.

Un rôle crucial avec le Maroc

Sur la scène internationale également, Amrabat possède désormais un CV stéroïdé. Le milieu de terrain est depuis plusieurs années un titulaire régulier du Maroc et a joué un rôle particulièrement important lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le Maroc y est entré dans l’histoire en devenant le premier pays africain à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Sofyan Amrabat a été l’un des piliers de cette équipe et s’est distingué par son énorme volume de travail et sa grande discipline défensive.