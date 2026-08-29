Un ancien du Club de Bruges, passé par la Serie A, la Premier League et la Liga, proche de l'Ajax

Johan Walckiers
Fabien Chaliaud et Johan Walckiers
| Commentaire
Un ancien du Club de Bruges, passé par la Serie A, la Premier League et la Liga, proche de l'Ajax
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'Ajax poursuit son mercato ambitieux et devrait bientôt s'attacher les services de Sofyan Amrabat. L'international marocain connaît bien la compétition néerlandaise puisqu'il a été formé à Utrecht. Il est aussi passé par le Club de Bruges, mais aussi Manchester United, le Bétis Séville, la Fiorentina ou Fenerbahçe.

Depuis le départ l'été dernier de Jordan Henderson, l’Ajax était à la recherche d'un renfort de la même stature au milieu de terrain. Le club amstellodamois a peut-être trouvé l'homme providentiel en la personne de l'international marocain Sofyan Amrabat. Libre de contrat et fort d'un gros CV, le milieu défensif passé jadis par le Club de Bruges présente aussi l'avantage d'avoir déjà évolué en Eredivisie.

Sofyan Amrabat a déjà connu quelques championnats différents au cours de sa carrière : Eredivisie, Jupiler Pro League, Serie A, Premier League, Liga, Süper Lig turque. De plus, avec 78 sélections, il est l'un des cadre de l’équipe nationale marocaine.

Formé aux Pays-Bas

Sofyan Amrabat a été formé au FC Utrecht, où il a effectué ses débuts au sein de l'équipe première. Son style de jeu énergique s’est rapidement fait remarquer. Il combinait puissance physique et gros volume de course, et s’est imposé comme un joueur qui n’hésite pas à effectuer le travail de l’ombre pour ses coéquipiers.

Après son passage à Utrecht, il a rejoint le plus prestigieux Feyenoord. Là encore, sa progression n’est pas passée inaperçue. Amrabat a finalement disputé 63 matchs en Eredivisie avant de quitter les Pays-Bas en 2018.

Lire aussi… La Gantoise lorgne sur un milieu de terrain évoluant dans le club de Mbappé

Sa première destination à l'étranger fut notre pays. Le Club de Bruges a décelé un potentiel chez le milieu de terrain et l’a recruté. C’est ainsi qu’a débuté pour Sofyan Amrabat une carrière européenne qui allait finalement le conduire dans certains des plus grands championnats du monde.

Ancien joueur du Club de Bruges

Au Club Bruges, le "Lion de l'Atlas" était principalement utilisé comme milieu défensif. Ses qualités physiques correspondaient parfaitement au football belge, tandis qu’il a également pu acquérir de l’expérience sur la scène européenne.

Son passage à Bruges n’a finalement pas duré très longtemps, mais il a joué un rôle important dans la suite de son développement. Il y a découvert la Ligue des champions et a eu l’occasion de se mesurer à des joueurs de très haut niveau.

Après son départ de Belgique, il a poursuivi sa carrière en Italie. À l’Hellas Vérone, le Marocain a fait forte impression et s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus remarqués de Serie A. Ses performances lui ont valu un transfert à la Fiorentina.

Il a alors franchi un nouveau cap. Sofyan Amrabat est devenu un élément important du milieu de terrain et a confirmé sa réputation de récupérateur et de joueur capable de contrôler le jeu. Sa discipline défensive, sa présence physique et sa capacité à fermer les espaces ont notamment séduit plusieurs clubs du très haut niveau européen.

De la Fiorentina à Manchester United

Ses performances à la Fiorentina l’ont finalement conduit en Premier League. Manchester United a recruté le Marocain sous la forme d’un prêt lors de la saison 2023-2024. En Angleterre, il a découvert un autre type de football, avec davantage de rythme et une intensité physique supérieure.

Même si son passage à Old Trafford n’a pas été une réussite totale, cette expérience lui a permis d’ajouter une nouvelle dimension à son parcours. Il a ensuite rejoint Fenerbahçe, à Istanbul.

Là aussi, il s’est imposé comme un joueur important de l’effectif. La saison dernière, il a été prêté au Real Betis, avec lequel il s'est qualifié pour la Ligue des Champions, mais un transfert définitif en Espagne n’a finalement pas abouti pour des raisons financières.

Sofyan Amrabat a alors résilié son contrat avec Fenerbahçe pour retrouver plus facilement un nouveau club. Celui-ci semble donc être l’Ajax. Un club qui continue un mercato ambitieux afin de retrouver les sommets du football batave.

Un rôle crucial avec le Maroc

Sur la scène internationale également, Amrabat possède désormais un CV stéroïdé. Le milieu de terrain est depuis plusieurs années un titulaire régulier du Maroc et a joué un rôle particulièrement important lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le Maroc y est entré dans l’histoire en devenant le premier pays africain à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Sofyan Amrabat a été l’un des piliers de cette équipe et s’est distingué par son énorme volume de travail et sa grande discipline défensive.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Ajax
Sofyan Amrabat

Plus de news

La Gantoise lorgne sur un milieu de terrain évoluant dans le club de Mbappé

La Gantoise lorgne sur un milieu de terrain évoluant dans le club de Mbappé

21:15
Dennis Ayensa, tout un symbole : les notes des joueurs du Standard après leur victoire à OHL Analyse

Dennis Ayensa, tout un symbole : les notes des joueurs du Standard après leur victoire à OHL

23:20
Presque parti, puis décisif : le Standard gagne à Louvain sur un but de Dennis Ayensa

Presque parti, puis décisif : le Standard gagne à Louvain sur un but de Dennis Ayensa

22:37
Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

23:00
Un ancien gardien d'Anderlecht signe chez le tombeur de Saint-Trond en Europa League

Un ancien gardien d'Anderlecht signe chez le tombeur de Saint-Trond en Europa League

21:45
Edward Still tient son premier point et se réjouit : "On sent les intentions de l'équipe"

Edward Still tient son premier point et se réjouit : "On sent les intentions de l'équipe"

20:30
L'Union Saint-Gilloise a trouvé le successeur de Niang dans le pays de Mac Allister

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le successeur de Niang dans le pays de Mac Allister

20:45
Un samedi soir seul en tête ! Dans la douleur, Charleroi réussit le quatre à la suite

Un samedi soir seul en tête ! Dans la douleur, Charleroi réussit le quatre à la suite

20:13
🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ?

🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ?

20:15
2
Trois nouveaux à suivre de près : les cotes des Loups face à la RAAL

Trois nouveaux à suivre de près : les cotes des Loups face à la RAAL

19:20
Charleroi reprend les devants ! Direct commenté Live

Charleroi reprend les devants ! Direct commenté

18:10
🎥 Une montée et une remontada de Cologne : la première en Bundesliga de Nathan De Cat tourne au vinaigre

🎥 Une montée et une remontada de Cologne : la première en Bundesliga de Nathan De Cat tourne au vinaigre

19:40
🎥 Le frère d'un Diable rouge joue ses premières minutes avec le RSCA Futures

🎥 Le frère d'un Diable rouge joue ses premières minutes avec le RSCA Futures

20:00
LIVE : la RAAL loupe sa deuxième période pour le moment (2-2) Live

LIVE : la RAAL loupe sa deuxième période pour le moment (2-2)

17:30
La RAAL méritait probablement mieux, mais prend son premier point face à Malines

La RAAL méritait probablement mieux, mais prend son premier point face à Malines

17:59
Officiel : un enfant de Sclessin quitte le Standard après onze ans

Officiel : un enfant de Sclessin quitte le Standard après onze ans

19:00
🎥 Évanouissements à la chaîne, bonbonnes d'oxygène en renfort : l'enfer en plein match pour Anthony Moris

🎥 Évanouissements à la chaîne, bonbonnes d'oxygène en renfort : l'enfer en plein match pour Anthony Moris

18:30
🎥 Fini le certificat médical : Parfait Guiagon fait déjà le show devant CR7

🎥 Fini le certificat médical : Parfait Guiagon fait déjà le show devant CR7

17:30
Bruges parmi les premiers à jouer, la date du choc contre Liverpool fixée : le calendrier de la C1 est tombé !

Bruges parmi les premiers à jouer, la date du choc contre Liverpool fixée : le calendrier de la C1 est tombé !

13:50
2
"C'est différent en Belgique" : De Bruyne fait parler en pointant le plus gros problème du football italien

"C'est différent en Belgique" : De Bruyne fait parler en pointant le plus gros problème du football italien

17:00
Officiel : un éphémère Diable Rouge prêté à Monza

Officiel : un éphémère Diable Rouge prêté à Monza

16:30
Entre la mentalité belge et française, un Carolo a fait son choix : "C'est beaucoup plus sain"

Entre la mentalité belge et française, un Carolo a fait son choix : "C'est beaucoup plus sain"

15:30
Le Bayern Munich prêt à battre un nouveau record ? Kompany réagit...à la Kompany

Le Bayern Munich prêt à battre un nouveau record ? Kompany réagit...à la Kompany

16:00
Un enfant de Sclessin prêt à jouer un sale tour au Standard : "L'un des meilleurs de la pré-saison"

Un enfant de Sclessin prêt à jouer un sale tour au Standard : "L'un des meilleurs de la pré-saison"

15:00
Plus que quelques derniers détails à régler : Genk va se renforcer avec un défenseur de Pro League

Plus que quelques derniers détails à régler : Genk va se renforcer avec un défenseur de Pro League

14:30
La RAAL et Saint-Trond concurrencés : un autre club pousse pour Arnaud Bodart

La RAAL et Saint-Trond concurrencés : un autre club pousse pour Arnaud Bodart

13:30
Edward Still et les Loups déjà sous pression ? La RAAL joue gros

Edward Still et les Loups déjà sous pression ? La RAAL joue gros

12:20
Ce serait un coup dur : l'Antwerp pourrait perdre un cadre, courtisé... par le Brésil

Ce serait un coup dur : l'Antwerp pourrait perdre un cadre, courtisé... par le Brésil

12:40
"Je le trouvais gros" : un ancien coéquipier de Youri Tielemans raconte sa surprise

"Je le trouvais gros" : un ancien coéquipier de Youri Tielemans raconte sa surprise

13:00
Très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à l'Union Saint-Gilloise

Très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à l'Union Saint-Gilloise

12:00
Premiers points d'OHL ou deuxième succès du Standard, ce samedi soir à Den Dreef ?

Premiers points d'OHL ou deuxième succès du Standard, ce samedi soir à Den Dreef ?

11:30
OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha est de retour en Belgique

OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha est de retour en Belgique

09:10
René Mitongo... plutôt que Dennis Ayensa ? Un prêt se précise pour le jeune buteur arrivé du Standard

René Mitongo... plutôt que Dennis Ayensa ? Un prêt se précise pour le jeune buteur arrivé du Standard

11:00
C'est officiel : l'Union Saint-Gilloise rapatrie un grand talent formé au Club de Bruges

C'est officiel : l'Union Saint-Gilloise rapatrie un grand talent formé au Club de Bruges

10:14
2
Vincent Euvrard de retour à OHL un an après ses débuts : les compositions probables de Louvain - Standard

Vincent Euvrard de retour à OHL un an après ses débuts : les compositions probables de Louvain - Standard

09:45
Malick Fofana sur le départ : le directeur sportif de l'OL n'en cache pas les raisons

Malick Fofana sur le départ : le directeur sportif de l'OL n'en cache pas les raisons

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

titof161 titof161 a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? Union 60 Union 60 a propos de C'est officiel : l'Union Saint-Gilloise rapatrie un grand talent formé au Club de Bruges BCerf BCerf a propos de Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher El Malvario El Malvario a propos de Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé ! Pogi Pogi a propos de "Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato Union 60 Union 60 a propos de "Chers supporters" : la grande annonce de Kevin Mac Allister à l'Union Saint-Gilloise Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision Union 60 Union 60 a propos de "Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026 Union 60 Union 60 a propos de OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029 Pogi Pogi a propos de Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved