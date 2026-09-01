Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

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Après un prêt réussi à Helmond Sport, Noah Makanza attire désormais les convoitises. Le milieu congolais pourrait bien quitter Malines cet été. Plusieurs clubs étrangers sont intéressés. Il devra bientôt prendre une grande décision.