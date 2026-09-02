Absent dimanche, un Unioniste quitte bel et bien le Parc Duden pour l'Angleterre

Il n'était pas sur le terrain dimanche, et David Hubert n'en avait caché les raisons qu'à demi-mot. Mohammed Fuseini a quitté l'Union Saint-Gilloise dans les dernières heures du mercato anglais, direction Derby County.

Mohammed Fuseini évoluera cette saison en Championship (D2 anglaise). Dans les derniers instants du mercato anglais, l'Union Saint-Gilloise a en effet officialisé le prêt de son ailier ghanéen de 24 ans vers Derby County, 8e de la dernière saison de Championship.

Pas de derby mais Derby pour Fuseini

Ce départ n'est pas une surprise. Mohammed Fuseini était en effet absent de la feuille de match dimanche pour le derby de Bruxelles face au RSC Anderlecht. Interrogé à ce sujet, David Hubert avait évoqué la "période de merde" qu'était le mercato, sous-entendant clairement que son attaquant était sur le départ.

Fuseini est prêté à Derby County avec option d'achat. L'attaquant ghanéen était arrivé à l'USG en 2024 en provenance de Sturm Graz (Autriche) contre 2 millions d'euros. Transfermakt évalue actuellement le joueur à 2,5 millions, et on peut donc aisément imaginer que l'Union récupérera assez largement sa mise si Derby County lève l'option d'achat en fin de saison.

En deux saisons à l'Union Saint-Gilloise, Mohammed Fuseini aura disputé 76 matchs, pour 15 buts et 5 passes décisives. Cette saison, il était encore un élément important de l'équipe de David Hubert, avec 5 apparitions pour un but en Ligue des Champions contre Bodo/Glimt et deux passes décisives. C'est en théorie l'Argentin Dylan Aquino, ailier du club de Lanus, qui devrait venir le remplacer d'ici à la clôture du mercato belge.



Cet été, Mohammed Fuseini avait été victime d'une agression très médiatisée à la sortie d'une boîte de nuit. Cinq hommes s'en étaient violemment pris au Ghanéen alors qu'il se dirigeait vers son véhicule, lui volant notamment sa montre après l'avoir immobilisé. Le joueur avait rapidement fait son retour à l'entraînement et sur le terrain, mais qui sait si cet épisode n'a pas précipité son départ de Bruxelles...