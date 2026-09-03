Acheté 10 millions, capitaine puis envoyé à Anderlecht : que s'est-il passé avec Omobamidele ?

Prêté à Anderlecht par Strasbourg, Andrew Omobamidele quitte un club où la concurrence est devenue trop forte. Son départ s'explique par un transfert qui n'a pas eu lieu.

À première vue, la décision de Strasbourg est pour le moins surprenante. Un club qui a investi plus de 10 millions d'euros pour recruter Andrew Omobamidele ne le laisse pas partir un an plus tard. D'autant plus que le défenseur portait le brassard de capitaine quelques jours auparavant.

Capitaine de Strasbourg lors du dernier match

Il y a une explication à cette décision : la concurrence a changé en défense. Strasbourg s'attendait au départ d'Ismaël Doukouré cet été, annoncé sur le départ. Une place devait se libérer dans l'axe, ce qui aurait permis à Andrew Omobamidele de conserver un rôle important dans l'équipe.

Mais Doukouré est resté. Strasbourg a recruté plusieurs renforts défensifs, comme Jeyland Mitchell, Karim Coulibaly et Hermann Malonga. Soumaïla Coulibaly est certes parti en prêt à Watford, mais la concurrence est particulièrement forte.

Le club s'est retrouvé avec beaucoup plus de défenseurs centraux que de places disponibles. Omobamidele était installé dans la hiérarchie. Titulaire lors des deux premières rencontres, il formait la charnière avec Lucas Høgsberg. Face à Lens, il avait récupéré le brassard de capitaine. Quelques jours plus tard, il quittait le club.

Omobamidele victime du maintien de Doukouré

Selon L'Équipe, Omobamidele est "probablement la victime" du fait que Doukouré soit resté à Strasbourg. Ce n'est pas l'explication officielle du club, mais cela correspond à l'évolution de l'effectif.



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Strasbourg avait recruté Omobamidele à Nottingham Forest il y a un an pour un peu plus de 10 millions d'euros. Le défenseur étant sous contrat jusqu'en 2029, le club n'avait aucune raison de le vendre à perte.

Le prêt était la solution la plus logique. Strasbourg libère une place dans son effectif sans se séparer d'Omobamidele. À Anderlecht, le défenseur pourra retrouver du temps de jeu, disputer l'Europa League et tenter de reprendre un rôle important.

Cet aspect est important pour l'Irlandais. Omobamidele a disputé 54 matchs officiels avec Strasbourg, dont douze rencontres lors de la campagne de Conference League, qui avait mené le club jusqu'en demi-finales. Avec l'Irlande, sa dernière apparition remonte à septembre 2024. En jouant régulièrement à Anderlecht, il pourrait retrouver une place dans les plans de l'équipe nationale.

Pour Anderlecht, c'est une opportunité

Anderlecht récupère un défenseur de 24 ans qui connaît la Ligue 1 et les compétitions européennes. Si Omobamidele retrouve à Bruxelles le niveau affiché la saison dernière, Strasbourg devra à nouveau se pencher sur son cas l'été prochain. Il pourrait réintégrer l'effectif alsacien ou attirer d'autres clubs sur le marché des transferts.