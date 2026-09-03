Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

Anouar Ait El Hadj ne faisait pas mystère de ses ambitions : il espérait quitter l'Union Saint-Gilloise cet été pour passer un palier. Problème : aucun club, du moins aucun club de plus grande envergure que l'USG, ne s'est manifesté, et le Belgo-Marocain est toujours au Parc Duden.

Cette semaine, Anouar Ait El Hadj aurait cependant pu s'engager... en Major League Soccer. Selon les informations du Nieuwsblad, le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise intéressait en effet le Houston Dynamo, actuel deuxième de la Conference Ouest de MLS.

C'était même plus qu'un simple intérêt pour Ait El Hadj : le joueur aurait passé ses tests médicaux afin de rejoindre Houston. Mais dans les derniers instants, le deal a capoté. Le mercato est désormais fermé aux États-Unis, et l'Unioniste voit donc cette porte se fermer.

Un départ d'Anouar Ait El Hadj sera compliqué

Problème : les portes fermées sont désormais nombreuses, puisque la plupart des championnats ont vu leur marché se clore cette semaine. Le mercato belge se ferme à minuit aujourd'hui ; la Turquie peut encore transférer jusque demain, le Portugal jusqu'à samedi.

En attendant que sa situation soit réglée, Anouar Ait El Hadj est écarté du groupe de David Hubert : il était sur le banc face à Anderlecht, mais était absent du noyau le reste du temps, et n'a pas encore disputé une seule minute.

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Une drôle de situation pour un joueur qui affirme vouloir "passer un palier", mais commençait à peine à s'imposer à l'Union Saint-Gilloise après des années compliquées... et se retrouve désormais mis de côté.