Des sifflets pour des Mauves assez soporifiques : les cotes d'Anderlecht face à Courtrai

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
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Des sifflets pour des Mauves assez soporifiques : les cotes d'Anderlecht face à Courtrai
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Anderlecht ne s'est pas mis son public dans la poche ce jeudi. L'important a été assuré, à savoir la victoire, mais le spectacle n'était vraiment pas au rendez-vous et nos notes le reflètent : bien peu ont brillé.

Coosemans (6)

Littéralement rien à faire à part quelques sorties hautes sur des longs ballons, et il l'a très bien fait. 

Augustinsson (6)

Rien à signaler sur le plan défensif et même quelques centres contrés, le danger ne venant quasi-jamais de son côté. Il a envoyé de bons centres, mais il n'y avait personne pour les reprendre. 

Pétrot (5,5)

Il aurait pu se faire très peur quand Van Imschoot est parti dans son dos, mais le hors-jeu le sauve. Une autre situation avec Philips très bien gérée, et quelques bonnes passes longues. 

Biancone (6)

Plutôt solide, avec quelques remontées de balle dont il a le secret même si l'une d'elles aurait pu mal se terminer. Il paraît s'être remis de sa soirée très compliquée au Parc Duden. 

Maamar (7)

Un superbe assist et quelques très beaux centres qui auraient mérité d'en devenir d'autres. Il mériterait un peu plus de points si les rares occasions courtraisiennes ne venaient pas de centres qu'il laisse partir trop facilement. 

Lire aussi… Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !"

Llansana (5,5)

Plus entreprenant qu'à l'accoutumée à défaut d'être plus propre techniquement ou plus inspiré, il a fait les fautes qu'il fallait quand il le fallait et n'a pas eu trop de déchet. Cela reste peu. 

Kana (6)

S'il s'est fait quelques frayeurs qui commencent à devenir un peu lassantes, Kana a aussi distillé quelques très bons ballons, même s'ils ont tendance à être un peu "mous" et donc faciles à anticiper pour l'adversaire. 

Ambros (5)

Un match terne, sans histoire, sans vraie inspiration non plus. Peu de gestes marquants réussis, mais rien de raté. Pas l'Ambros que l'on connaissait en début de saison.

Nga Kana (4,5)

Bien trop prévisible, il a obtenu quelques fautes, mais ça s'est arrêté là. Pour un ailier, c'est nettement insuffisant, car aucun de ses centres ou tirs n'a été vraiment dangereux et il est très souvent revenu en arrière après un semblant de dribble. 

Sikan (6,5) 

Un but qui permet de sauver une prestation globale assez terne, lors de laquelle il a moins pesé qu'à l'accoutumée sur la défense adverse. 

Cvetkovic (6) 

Comme d'habitude, un match combattif et beaucoup de remises intéressantes sur Sikan. Pas certain cependant que ce système lui permette vraiment de briller. 

Remplaçants : 

Ojea (6,5) 

Une rentrée pleine d'audace, des gestes culottés et par moments presque géniaux. Pas seulement balle au pied mais aussi quand il laisse filer un ballon intelligent vers Maamar. Il y a du Eden Hazard chez Noa Ojea. Reste qu'il perd encore des ballons à vouloir trop en faire.

Antman (5,5) 

Il a une belle patte et a envoyé de bons centres... mais sa lenteur - on parle de Courtrai en face tout de même - l'a empêché d'avoir un véritable impact en montant au jeu. Ca commence à être inquiétant. 

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