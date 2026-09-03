OFFICIEL : un "gamin" de Neerpede quitte Anderlecht pour rejoindre un club de Pro League

Le KV Courtrai a officialisé la signature de Basile Vroninks, jeune arrière droit de 19 ans. Le natif d’Anvers rejoint les Kerels en provenance du Sporting d’Anderlecht, club où il a été formé et où il a paraphé son premier contrat professionnel à seulement 17 ans en juillet 2024.

Basile Vroninks est un vrai "gamin" de Neerpede. Il a effectué toute sa formation au sein du club bruxellois. Depuis l’âge de cinq ans, il a évolué à Anderlecht, franchissant petit à petit les échelons jusqu’à l’équipe première, où il n’a connu que deux apparitions.



Le 31 juillet 2025, il avait disputé 36 minutes lors de la défaite aux tirs au but des Mauves au deuxième tour de qualification de l’Europa League contre Häcken. Il avait également joué quelques jours plus tôt, le 27 juillet 2025. Il avait disputé l’entièreté de la seconde période lors d’un match entre Anderlecht et Westerlo (5-2) dans le cadre de la première journée de Jupiler Pro League.

Lors des deux derniers exercices, il a évolué avec les RSCA Futures, comptabilisant un total de 45 matchs avec l’équipe de jeunes du Sporting d'Anderlecht. Il a inscrit un but et délivré trois assists.

Un contrat jusqu’en 2029 avec le KV Courtrai

Basile Vroninks a signé un contrat avec le KV Courtrai jusqu’au 30 juin 2029, assorti d’une option pour une année supplémentaire. "Vroninks est un piston droit dynamique, capable d’apporter sa contribution aussi bien défensivement qu’offensivement. Grâce à sa vitesse, son volume de course et son dynamisme, il offre une option supplémentaire sur le flanc droit", présentent les Kerels dans un communiqué.

Le directeur sportif, Nils Vanneste, s’est montré ravi d’accueillir le jeune talent formé à Anderlecht : "Basile est un jeune joueur au profil intéressant. Il possède beaucoup de dynamisme et un gros volume de course, tout en disposant encore d’une importante marge de progression. Nous croyons en ses qualités et sommes convaincus que le KV Courtrai constitue l’environnement idéal pour poursuivre son développement."

Des adieux au Sporting d’Anderlecht

Via un message publié sur ses réseaux sociaux, le joueur a fait ses adieux au Sporting d’Anderlecht : "Après 15 années incroyables au RSC Anderlecht, il est temps de dire au revoir. Un chapitre qui m’a façonné à travers les hauts et les bas, rempli de souvenirs inoubliables, de personnes formidables et de moments que je garderai avec moi pour toujours."

"À toutes les personnes qui ont fait partie de mon parcours, au sein et en dehors du club, ainsi qu’à tous les supporters qui m’ont soutenu tout au long de cette aventure : merci. Éternellement reconnaissant", a-t-il conclu.

Un nouveau défi chez les Kerels

Désormais, Basile Vroninks aura pour mission de se faire une place chez les Kerels. Son objectif sera évidemment de montrer l’étendue de ses qualités et de poursuivre sa progression en allant chercher du temps de jeu sous ses nouvelles couleurs.