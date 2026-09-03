OFFICIEL : un "gamin" de Neerpede quitte Anderlecht pour rejoindre un club de Pro League

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
OFFICIEL : un "gamin" de Neerpede quitte Anderlecht pour rejoindre un club de Pro League
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le KV Courtrai a officialisé la signature de Basile Vroninks, jeune arrière droit de 19 ans. Le natif d’Anvers rejoint les Kerels en provenance du Sporting d’Anderlecht, club où il a été formé et où il a paraphé son premier contrat professionnel à seulement 17 ans en juillet 2024.

Basile Vroninks est un vrai "gamin" de Neerpede. Il a effectué toute sa formation au sein du club bruxellois. Depuis l’âge de cinq ans, il a évolué à Anderlecht, franchissant petit à petit les échelons jusqu’à l’équipe première, où il n’a connu que deux apparitions.

Le 31 juillet 2025, il avait disputé 36 minutes lors de la défaite aux tirs au but des Mauves au deuxième tour de qualification de l’Europa League contre Häcken. Il avait également joué quelques jours plus tôt, le 27 juillet 2025. Il avait disputé l’entièreté de la seconde période lors d’un match entre Anderlecht et Westerlo (5-2) dans le cadre de la première journée de Jupiler Pro League.

Lors des deux derniers exercices, il a évolué avec les RSCA Futures, comptabilisant un total de 45 matchs avec l’équipe de jeunes du Sporting d'Anderlecht. Il a inscrit un but et délivré trois assists.

Un contrat jusqu’en 2029 avec le KV Courtrai

Basile Vroninks a signé un contrat avec le KV Courtrai jusqu’au 30 juin 2029, assorti d’une option pour une année supplémentaire. "Vroninks est un piston droit dynamique, capable d’apporter sa contribution aussi bien défensivement qu’offensivement. Grâce à sa vitesse, son volume de course et son dynamisme, il offre une option supplémentaire sur le flanc droit", présentent les Kerels dans un communiqué.

Le directeur sportif, Nils Vanneste, s’est montré ravi d’accueillir le jeune talent formé à Anderlecht : "Basile est un jeune joueur au profil intéressant. Il possède beaucoup de dynamisme et un gros volume de course, tout en disposant encore d’une importante marge de progression. Nous croyons en ses qualités et sommes convaincus que le KV Courtrai constitue l’environnement idéal pour poursuivre son développement."

Des adieux au Sporting d’Anderlecht

Via un message publié sur ses réseaux sociaux, le joueur a fait ses adieux au Sporting d’Anderlecht : "Après 15 années incroyables au RSC Anderlecht, il est temps de dire au revoir. Un chapitre qui m’a façonné à travers les hauts et les bas, rempli de souvenirs inoubliables, de personnes formidables et de moments que je garderai avec moi pour toujours."

"À toutes les personnes qui ont fait partie de mon parcours, au sein et en dehors du club, ainsi qu’à tous les supporters qui m’ont soutenu tout au long de cette aventure : merci. Éternellement reconnaissant", a-t-il conclu.

Un nouveau défi chez les Kerels

Désormais, Basile Vroninks aura pour mission de se faire une place chez les Kerels. Son objectif sera évidemment de montrer l’étendue de ses qualités et de poursuivre sa progression en allant chercher du temps de jeu sous ses nouvelles couleurs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - KV Courtrai en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KV Courtrai
Basile Vroninks

Plus de news

Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

13:00
Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

10:30
Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

15:00
3
Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

09:30
OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

17:35
OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

17:20
1
"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité" Interview

"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité"

16:40
Charleroi fixé pour l'Union, mais pas encore sur son huis clos : voici quand tombera le verdict

Charleroi fixé pour l'Union, mais pas encore sur son huis clos : voici quand tombera le verdict

17:00
Live mercato (03/09) : Nikola Storm est de retour en Belgique, Lommel rapatrie l’un des artisans de sa montée en Pro League

Live mercato (03/09) : Nikola Storm est de retour en Belgique, Lommel rapatrie l’un des artisans de sa montée en Pro League

17:18
Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !

Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !

07:18
Un an après son départ de Bruges : Chemsdine Talbi pourrait déjà changer de club

Un an après son départ de Bruges : Chemsdine Talbi pourrait déjà changer de club

16:20
Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

14:40
"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard Interview

"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard

14:44
Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

10:00
Retour aux sources pour Arthur Vermeeren : il ne manque plus que l'officialisation

Retour aux sources pour Arthur Vermeeren : il ne manque plus que l'officialisation

15:20
OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

14:00
Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

14:20
Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

13:30
Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

12:30
1
Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

12:00
Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

11:30
🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

11:00
Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League

Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League

08:15
Une porte se ferme en Jupiler Pro League pour Arnaud Bodart

Une porte se ferme en Jupiler Pro League pour Arnaud Bodart

09:00
Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur

Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur

02/09
1
Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo

Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo

07:45
Wout Faes a refusé un retour en Jupiler Pro League cette semaine !

Wout Faes a refusé un retour en Jupiler Pro League cette semaine !

06:30
OFFICIEL : Majeed Ashimeru quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Majeed Ashimeru quitte le Sporting d'Anderlecht

02/09
Nicolas Raskin a rejeté une offre en cette fin de mercato estival

Nicolas Raskin a rejeté une offre en cette fin de mercato estival

07:00
Pas trois, mais bien deux nouveaux médians à Anderlecht

Pas trois, mais bien deux nouveaux médians à Anderlecht

23:00
5
Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 !

Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 !

22:07
1
L'Union ne manque pas le train de la 2e place en déroulant à Saint-Trond

L'Union ne manque pas le train de la 2e place en déroulant à Saint-Trond

22:25
Le Bayern encore irrésistible : le début de saison idéal se poursuit pour Vincent Kompany

Le Bayern encore irrésistible : le début de saison idéal se poursuit pour Vincent Kompany

22:50
Live mercato (02/09) : Recrue surprise à Anderlecht, un nouveau club pour Dendoncker

Live mercato (02/09) : Recrue surprise à Anderlecht, un nouveau club pour Dendoncker

22:40
Espoir des Three Lions, un doublé historique avec Villa : qui est Triston Rowe, nouvelle recrue de Charleroi ?

Espoir des Three Lions, un doublé historique avec Villa : qui est Triston Rowe, nouvelle recrue de Charleroi ?

21:30
Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ?

Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ?

02/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 20:30 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 20:30 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi El Malvario El Malvario a propos de Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League Union 60 Union 60 a propos de Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée Pogi Pogi a propos de Raskin en route vers un transfert en toute fin de mercato ? Accord conclu entre les Rangers et un club turc 051961rouche 051961rouche a propos de Pas un, pas deux, mais trois nouveaux milieux de terrain au Sporting d'Anderlecht ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 ! JoBg JoBg a propos de Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur den strep den strep a propos de Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit den strep den strep a propos de Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved