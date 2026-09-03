Sur le gong : l'Antwerp boucle un renfort en provenance de France

L'Antwerp renforce son effectif avec Bahmed Deuff. Le joueur de Nantes arrive en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat.

Bahmed Deuff est un profil physique d'1,94 mètre qui peut évoluer à plusieurs postes. Il joue comme milieu défensif, mais peut dépanner dans l'axe de la défense. Avec ce recrutement, l'Antwerp ajoute de la profondeur à son effectif à un poste où le club souhaitait disposer de plus de choix.

Le jeune milieu de terrain a suivi l'intégralité de sa formation au FC Nantes, où il a intégré l'équipe première. La saison dernière, il a disputé seize rencontres avec le club français, inscrivant un but.

Une option d'achat de deux millions d'euros

Deuff a joué avec Nantes cette saison. Il compte trois apparitions en Ligue 2, dont une comme titulaire. Le club français a choisi de le prêter afin qu'il puisse enchaîner les minutes et poursuivre sa progression.

L'Antwerp accueille Deuff en prêt jusqu'à la fin de la saison et a d'une option d'achat estimée à deux millions d'euros. Sa valeur marchande est évaluée à 1,2 million d'euros par Transfermarkt.

Cette construction pourrait s'avérer intéressante pour l'Antwerp. Le club a la possibilité d'évaluer Deuff de près pendant une saison complète avant d'éventuellement investir sur lui.





Deuff vient renforcer l'entrejeu de l'Antwerp

Deuff est international mauritanien. Malgré son jeune âge, il possède de l'expérience dans le football professionnel français, mais aussi au niveau international.

À l'Antwerp, il rejoint une équipe qui a entamé le championnat avec sept points sur douze. Le Great Old occupe provisoirement la neuvième place du classement.