Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
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Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !"
Photo: © photonews
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Le RSC Anderlecht n'a pas brillé face au KV Courtrai, mais a assuré l'essentiel : les trois points. Pas question pour Vitor Bruno de critiquer ne serait-ce qu'un tout petit peu la prestation de ses joueurs en conférence de presse d'après-match.

On commence à cerner le personnage de Vitor Bruno. Un peu à l'image d'un José Mourinho, l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht va toujours défendre ses joueurs contre vents et marées, à l'image de ce qu'il a fait au Parc Duden après la lourde défaite face à l'Union Saint-Gilloise.

Et ce jeudi, après un match plus compliqué qu'il aurait dû l'être face à Courtrai, Bruno a exprimé tout le bien qu'il pensait du match de son équipe. "Je suis très fier de mes joueurs, de leur implication et de leur performance", entame le Portugais. "Ce ne sont pas des machines. Ils ont déjà 10 matchs dans les jambes, sans qu'il y ait une grosse rotation dans l'effectif".

Vitor Bruno a en effet aligné quatre fois d'affilée le même onze de base, y compris au retour d'un pénible déplacement au Kazakhstan, puis après la défaite à l'Union. Une façon de travailler les automatismes et de donner de la confiance à certains joueurs, mais quelques-uns ont paru tirer la langue. 

Vitor Bruno souligne qu'Anderlecht n'a pas tremblé contre Courtrai

"Ce match a été joué dans des circonstances difficiles et pourtant, nous nous en sommes très bien tirés. Regardez combien d'occasions Courtrai s'est créé contre l'Antwerp et Charleroi, même s'ils ne prennent pas de points", souligne Vitor Bruno. "Et combien contre nous ? J'en ai compté une. Je ne peux qu'applaudir les gars. Nous aurions pu marquer 3-4 goals".

Si le Lotto Park a laissé entendre quelques huées au coup de sifflet final, l'entraîneur anderlechtois relativise donc. "Oui, ils ont eu une occasion, mais ils jouent au football aussi, hein. Nous avons eu 14-15 tirs au but et eux un seul, 60% de possession, sept corners à deux... Ca veut dire quelque chose. Nous n'allons pas gagner chaque match 3-0, c'est impossible dans le football d'aujourd'hui", continue Bruno.

Lire aussi… LIVE : Anderlecht ne fait pas le break, Courtrai touche le poteau ! (1-0)

"Tout est à construire ici, nous avons énormément de nouveaux joueurs. Il y aura donc des hauts et des bas, et si en ayant des hauts et des bas, nous gagnons, ça me va. Je sais que les suppporters veulent voir de la qualité. Mais pour moi, la qualité, c'est aussi l'implication des joueurs sur le terrain", conclut le coach du Sporting. 

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