Mario Stroeykens devra-t-il se résoudre à jouer avec... le RSCA Futures ?

Mario Stroeykens est toujours un joueur du RSC Anderlecht et sauf départ vers une destination improbable, il le restera cette saison. C'est inattendu car le jeune de Neerpede est cité sur le départ à chaque mercato, et ne fait pas partie du groupe de Vitor Bruno. Ses options sont désormais très limitées.

Que va faire Mario Stroeykens ? En théorie, des portes de sortie improbables existent toujours pour le joueur, excédentaire à Anderlecht mais qui n'a trouvé aucune solution cet été. La Turquie, l'Ukraine et le Portugal ferment leurs portes ce soir, l'Arabie Saoudite ce week-end, et des pays au championnat plus faible comme la Tchéquie, Chypre, la Suisse, l'Azerbaïdjan ou la Pologne restent ouverts la semaine prochaine.

Mais à moins d'une énorme surprise, c'est fait : Stroeykens restera un joueur du RSC Anderlecht cet été. Le joueur n'a pas refusé le SC Braga à l'époque pour se rabattre sur un transfert-panique cet été, et le Sporting n'a pas forcément besoin de le vendre, d'autant que les quelques clubs intéressés ont vite fait marche arrière devant le prix demandé.

Mario Stroeykens n'a presque aucune chance de jouer

Entre-temps, Anderlecht a complètement remodelé son milieu de terrain. Roméo Amané, Thelo Aasgaard et Ilias Koutsoupiás sont venus renforcer l’effectif dans les dernières heures du mercato ; à ceux-ci s'ajoutait déjà Lukas Ambros, et Vitor Bruno a même ajouté à cette concurrence les jeunes Noah Kalonji et Noa Ojea.

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Cette saison, Mario Stroeykens n'est jamais apparu sur la feuille de match en championnat. Pourtant, Vitor Bruno apprécie son profil et connaît son talent : "C'était le joueur que nous craignions le plus quand nous étions venus avec le FC Porto", affirmait-il en conférence de presse récemment, avant de concéder qu'il ne parvenait pas "à tirer le maximum" de "Super Mario". Le problème va donc au-delà de la concurrence : le coach du RSCA n'est pas convaincu par ce qu'il voit à l'entraînement.

Stroeykens figure cependant bel et bien sur la liste européenne d’Anderlecht, tout comme Adriano Bertaccini. L'inverse aurait probablement été une erreur de la part de Vitor Bruno, car on ne sait jamais comment une saison peut évoluer, quelles blessures peuvent survenir ou comment la forme de l'un ou l'autre joueur peut évoluer. Mais cela ne garantit pas de temps de jeu.



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Stroeykens peut évoluer avec le RSCA Futures

Une autre possibilité serait que Mario Stroeykens évolue avec les RSCA Futures. Il pourrait ainsi entretenir sa condition physique et son rythme de jeu, tout en attendant éventuellement une solution en janvier. Pour un joueur de son âge, ce ne serait pas une catastrophe : à 22 ans, il ne ferait pas office de joueur vétéran, et cela renforcerait qualitativement des U23 anderlechtois qui ont commencé péniblement la saison.

Reste à savoir si Stroeykens acceptera de faire ce pas en arrière ; on ignore où en est le joueur sur le plan psychologique après un été si compliqué. Si Vitor Bruno estime ne pas pouvoir en tirer le meilleur, la raison n'en est probablement pas que sportive mais aussi mentale. Mais si aucune solution créative n'est trouvée dans les heures ou jours à venir pour un transfert, une chose est sûre : Mario Stroeykens devra tirer parti de la situation, car s'il attend janvier sans retrouver les terrains, les clubs ne se bousculeront pas au portillon...