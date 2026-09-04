Michel-Ange Balikwisha revit déjà à Gand : "Je veux retrouver le plaisir de jouer"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Michel-Ange Balikwisha revit déjà à Gand : "Je veux retrouver le plaisir de jouer"
Photo: © photonews
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Quelques jours seulement après la signature de son prêt avec option d'achat, Michel-Ange Balikwisha compte déjà deux apparitions et plus de trente minutes jouées avec La Gantoise, qui s'est imposée ce jeudi soir face à Louvain. Un bonheur retrouvé pour le Belgo-Congolais, qui se trouvait sur une voie de garage au Celtic Glasgow.

Il ne fallait pas manquer le début de la deuxième période de la rencontre entre La Gantoise et Louvain, ce jeudi soir. La rencontre reportée de la troisième journée de Jupiler Pro League n'a connu qu'un but : celui de Tiago Araujo, à la 46e minute.

Au coup d'envoi, cinq nouvelles recrues des Buffalos (Mouhamed Ngom, Christian Burgess, Kyrell Wilson, Laszlo Benes et Josué Vergara), mais pas encore de Michel-Ange Balikwisha, monté au jeu pour les 25 dernières minutes après en avoir joué une dizaine le week-end dernier contre le Club de Bruges, quelques petits jours seulement après avoir signé son contrat à la Planet Group Arena.

Après ce court succès face à des Louvanistes qui n'ont pas encore engrangé le moindre point en quatre matchs, l'ancien joueur du Standard et de l'Antwerp s'est exprimé pour la première fois au micro des médias du club.

Heureux de jouer, Michel-Ange Balikwisha n'a pas hésité à rejoindre Gand

"Pour moi, c'est fantastique de déjà pouvoir jouer. J'adore être sur le terrain et pouvoir toucher le ballon, quelles que soient les circonstances. Je veux retrouver le plaisir de jouer à La Gantoise", a déclaré le Belgo-Congolais, qui n'a pas connu la belle épopée escomptée du côté du Celtic Glasgow, qui le prête à Gand jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat.

"C’est le club qui a suivi de près ma situation et qui souhaite me relancer. L’obtention d’un billet pour une compétition européenne a rendu cette décision encore plus attrayante. Jouer le jeudi et le week-end est une perspective séduisante."

Lire aussi… Rik De Mil a trouvé la formule gagnante : La Gantoise impressionne et signe un 12 sur 12

"La concurrence ? Je dois gagner ma place. Ce n'est pas parce que je viens du Celtic que je dois être titulaire d'emblée", a déclaré Michel-Ange Balikwisha, qui retrouvera le Standard le 18 septembre à Gand, après avoir défié le Cercle de Bruges ce dimanche et Genk le 13/09.

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