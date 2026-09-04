Un grand talent liégeois arrive en prêt au RWDM pour la saison

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un grand talent liégeois arrive en prêt au RWDM pour la saison
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Le jeune Sacha Marloye, formé au RFC Seraing et parti au Club de Bruges l'été passé, va aller chercher du temps de jeu en D1 FFA. Il est en effet prêté par les Blauw & Zwart au RWDM pour la saison à venir.

Sacha Marloye (18 ans) est un joueur du RWDM. Le club de Molenbeek a confirmé ce vendredi l'arrivée en prêt de l'arrière droit liégeois en provenance du Club de Bruges pour la saison à venir. Une façon pour le joueur d'aller chercher du temps de jeu en D1 FFA.

À la relance après des difficultés à Bruges 

Marloye avait en effet rejoint le Club de Bruges durant l'été 2025 en provenance du RFC Seraing, où il a été formé et a disputé 23 matchs en équipe A.

Il arrivait bien sûr pour y renforcer l'équipe U23, mais n'est pas parvenu à s'imposer au Club NXT, ne disputant que 8 matchs, dont 5 en Youth League et 3 en championnat.

Sacha Marloye est sous contrat jusqu'en juin 2027 au Club NXT, et pourrait donc se retrouver libre dans un an au terme de son prêt au Stade Machtens. 

Le RWDM a bien entamé la saison, avec deux victoires (1-2 à Habay, 3-0 contre Flénu). Repris par Thierry Dailly, le club de Molenbeek n'a pas pu éviter la relégation, mais espère bien remonter la pente et retrouver le football professionnel. 

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