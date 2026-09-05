Eden Hazard change encore de registre : l'ancien Diable rouge se lance dans un domaine différent

Retraité depuis 2023, Eden Hazard profite de sa nouvelle vie. L'ancien Diable rouge va découvrir un rôle inattendu à la fin du mois.

Eden Hazard a quitté le football professionnel, mais pas la vie publique. Depuis sa retraite en octobre 2023, l'ancien Diable rouge choisit des activités qui lui plaisent. On le retrouve parfois lors de matchs caritatifs ou dans des défis avec des youtubeurs. Il passe aussi beaucoup de temps avec sa famille. Le football est présent, mais pour le plaisir, loin des exigences qu'il a connues pendant sa carrière.

Une nouvelle expérience pour Eden Hazard

Ces derniers mois, Hazard a découvert d'autres univers. Au début de l'année 2026, l'ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid s'est lancé dans le vin. Une expérience assez éloignée des pelouses et une autre va bientôt s'ajouter à la liste. Le 26 septembre, le Belge va prendre la parole devant un public composé d'entrepreneurs et de professionnels. Hazard sera conférencier.

Le rendez-vous aura lieu à Brussels Expo dans le cadre de l'Odoo Experience, organisé du 24 au 26 septembre par l'entreprise belge Odoo. Hazard fera partie des speakers invités pour cette édition. Sa conférence portera le titre "Sous la pression, choisir la liberté : Eden Hazard sur l'état d’esprit, du terrain de foot à la salle de conseil". L’ancien capitaine des Diables rouges pourra revenir sur son expérience et sur la manière dont il a vécu la pression au plus haut niveau.

Une carrière qui a débuté à 16 ans

Sa carrière professionnelle a commencé très tôt, à 16 ans avec Lille et s'est terminée à 32 ans après son passage au Real Madrid. Entre les deux, le Belge a disputé 748 rencontres officielles, inscrit 200 buts et délivré 193 passes décisives. Il a passé de nombreuses années au sommet, avec Lille, Chelsea et la Belgique.



Un parcours qui lui donne beaucoup d'histoires à raconter devant un public qui sera très différent de celui des stades. Pour le Brainois, cette conférence sera une nouvelle expérience depuis la fin de sa carrière.