"J'ai besoin de ça" : Michael-Ange Balikwisha revient en Belgique avec un objectif

Chafik Ouassal, journaliste football
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"J'ai besoin de ça" : Michael-Ange Balikwisha revient en Belgique avec un objectif
Photo: © photonews
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Arrivé à Glasgow plein d'ambition, le Belgo-Congolais s'est finalement retrouvé dans un cul-de-sac. Le Celtic l'a prêté aux Buffalos avec option d'achat.

Michael-Ange Balikwisha a signé son grand retour en Jupiler Pro League cette saison. Un retour presque forcé pour le joueur qui n'avait pas d'avenir au Celtic et cherche à se remettre sur les bons rails suite à sa mauvaise passe.

L'ancien joueur du Standard et de l'Antwerp est désormais prêt à faire face à la concurrence gantoise afin de relancer sa carrière après son passage compliqué en Ecosse.

Balikwisha cherche à retrouver le plaisir de jouer

L'ancien joueur du Matricule 1 avait donc quitté la Belgique et le Bosuil par la grande porte, et signe son retour à Gand prêté par le Celtic pour le reste de la saison. Un prêt que les Buffalos ont négocié avec une option d'achat dans l'accord.

Le joueur offensif a déjà été sur le terrain à deux reprises sous ses nouvelles couleurs. Il est entré en jeu contre le Club Bruges et face à OHL : "Ça me fait énormément plaisir de revenir sur les terrains. Je suis un joueur qui aime le jeu et a besoin d'être sur un terrain de football. Quoi qu'il arrive, je trouve cela magnifique de pouvoir à nouveau fouler les pelouses. Je suis heureux d'être ici", a confié Balikwisha à Het Nieuwsblad.

Le joueur a un objectif clair pour les mois à venir avec La Gantoise : "C'est en outre un club qui joue l'Europe et bien sûr, je connais très bien le championnat belge. De plus, La Gantoise a suivi ma situation de près et ils souhaitaient vraiment que je relance ma carrière ici", explique-t-il.

Lire aussi… Il était proche des Diables : un Gantois fait son retour après 252 jours loin des terrains

Le calme et la stabilité dont il avait besoin

Bien que Balikwisha soit heureux de pouvoir rejouer au football, il n'est pas encore satisfait du nombre de minutes de jeu à son compteur : "J'espère à terme jouer plus, c'est évident, comme je le faisais auparavant au Standard et à l'Antwerp. D'un autre côté, j'ai trouvé ici un club très calme et familial, un bon groupe avec beaucoup de jeunes."

La Gantoise se déplace au Cercle demain, le premier match de la journée. Une belle occasion, en cas de victoire, de confirmer l'excellent début de saison et de prendre la tête de Jupiler Pro League.

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