Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| 1 réaction
Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Club de Bruges a fait le job, sans plus, ce vendredi face à Lommel. Les Blauw & Zwart se sont imposés 0-1, et Mamadou Diakhon a livré une performance décevante. L'ailier sénégalais est entouré de grandes attentes depuis le départ de Christos Tzolis, mais Ivan Leko a tenu à le défendre.

Mamadou Diakhon a un sacré costume à remplir. Depuis le départ de Christos Tzolis, l'ailier sénégalais est le titulaire attitré sur le flanc gauche de l'attaque brugeoise, et tous les regards sont donc braqués sur lui. Ce vendredi à Lommel, Diakhon est passé à côté de son match, et ce n'est pas la première fois cette saison. 

Mais Ivan Leko a tenu à défendre son joueur en conférence de presse d'après-match. "C'était différent pour lui la saison passée. Quand vous venez d'arriver dans un club, tout le monde trouve très vite toutes vos actions bonnes", souligne l'entraîneur croate dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Et il n'avait pas de pression, puisque Tzolis était devant lui dans la hiérarchie".

Ce changement de statut pèse visiblement sur les épaules de Mamadou Diakhon. "Quand vous montez au jeu, c'est plus facile. Maintenant, son maillot pèse 100 kilos et il a beaucoup de pression. De ma part, de la part des médias, des supporters. La deuxième saison est toujours plus difficile". 

"Shut up and work", les mots d'Ivan Leko à Mamadou Diakhon

Ivan Leko n'a cependant pas passé la pommade à son joueur cet été et lui a clairement fait savoir qu'il avait du pain sur la planche. "Il y a trois mois, je lui ai donné un conseil : "Shut up and work" (tais-toi et travaille, nda). Il ne doit pas se chercher d'excuses, juste travailler dur. Mes jeunes joueurs écoutent, ont du potentiel et veulent s'améliorer", affirme le coach du Club de Bruges.

Lire aussi… Le Club de Bruges mis en difficulté par Lommel : Hans Vanaken aurait aimé voir autre chose
"Et à Bruges, nous avons été gâtés sur le flanc gauche, avec des joueurs comme Nusa, Diatta, Dennis par le passé. Tous des top joueurs. Diakhon doit encore réussir à trouver cette motivation supplémentaire. Mais c'est un bon garçon. Donnez-lui un peu de temps", conclut Ivan Leko. 

1 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Lommel SK
Ivan Leko

Plus de news

Il était proche des Diables : un Gantois fait son retour après 252 jours loin des terrains

Il était proche des Diables : un Gantois fait son retour après 252 jours loin des terrains

19:30
La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose

La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose

19:00
"Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane

"Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane

18:40
1
Le Standard à la recherche d'un cinquième match sans défaite et d'un troisième succès de rang à Sclessin

Le Standard à la recherche d'un cinquième match sans défaite et d'un troisième succès de rang à Sclessin

18:33
Charleroi tombe avec les honneurs face à l'Union dans une rencontre de qualité

Charleroi tombe avec les honneurs face à l'Union dans une rencontre de qualité

17:57
Neymar tacle... son propre club pour l'état du gazon, et se blesse pour plusieurs semaines

Neymar tacle... son propre club pour l'état du gazon, et se blesse pour plusieurs semaines

18:20
Le transfert le plus fou de l'été : comment Lucca Brughmans vit-il sa signature à Liverpool ?

Le transfert le plus fou de l'été : comment Lucca Brughmans vit-il sa signature à Liverpool ?

17:00
Will Still connaît des débuts compliqués avec Auxerre : "On est trop gentils"

Will Still connaît des débuts compliqués avec Auxerre : "On est trop gentils"

17:30
Le Club de Bruges mis en difficulté par Lommel : Hans Vanaken aurait aimé voir autre chose

Le Club de Bruges mis en difficulté par Lommel : Hans Vanaken aurait aimé voir autre chose

07:35
Voici quand Jeremy Doku devrait faire son retour sur les terrains

Voici quand Jeremy Doku devrait faire son retour sur les terrains

16:30
Matias Fernandez-Pardo fait ses débuts avec Newcastle United et séduit les supporters

Matias Fernandez-Pardo fait ses débuts avec Newcastle United et séduit les supporters

15:30
Voilà pourquoi Standard - Antwerp pourrait "partir dans tous les sens" ce samedi soir Interview

Voilà pourquoi Standard - Antwerp pourrait "partir dans tous les sens" ce samedi soir

14:00
Pas encore "has-been" : Luka Modric continue avec la Croatie !

Pas encore "has-been" : Luka Modric continue avec la Croatie !

14:20
Le Club de Bruges fait le job de justesse en déplacement à Lommel

Le Club de Bruges fait le job de justesse en déplacement à Lommel

23:01
C'est officiel : à peine arrivé, René Mitongo est prêté par Trabzonspor et ne jouera pas en Turquie

C'est officiel : à peine arrivé, René Mitongo est prêté par Trabzonspor et ne jouera pas en Turquie

13:38
Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés

Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés

13:00
2
"L'équipe est devenue plus forte" : un ancien Diable séduit par le nouveau visage du Standard de Liège

"L'équipe est devenue plus forte" : un ancien Diable séduit par le nouveau visage du Standard de Liège

12:30
"Plus affûté que l'an passé" : Roméo Lavia enfin prêt à enchaîner avec Chelsea ?

"Plus affûté que l'an passé" : Roméo Lavia enfin prêt à enchaîner avec Chelsea ?

12:00
Coup dur pour Fenerbahçe : deux coéquipiers de Romelu Lukaku lourdement sanctionnés par l'UEFA

Coup dur pour Fenerbahçe : deux coéquipiers de Romelu Lukaku lourdement sanctionnés par l'UEFA

11:00
Eden Hazard change encore de registre : l'ancien Diable rouge se lance dans un domaine différent

Eden Hazard change encore de registre : l'ancien Diable rouge se lance dans un domaine différent

10:30
L'un des meilleurs mercatos de Belgique ? Genk a bien joué son coup cet été

L'un des meilleurs mercatos de Belgique ? Genk a bien joué son coup cet été

09:39
Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski

Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski

10:00
Un premier gros test pour les Rouches ? Voici les compositions probables de Standard - Antwerp

Un premier gros test pour les Rouches ? Voici les compositions probables de Standard - Antwerp

09:00
Un grand Courtois ne suffit pas : le Real Madrid concède sa première défaite de la saison au Betis

Un grand Courtois ne suffit pas : le Real Madrid concède sa première défaite de la saison au Betis

09:30
Le PSG puni par un Diablotin : Monaco réalise un gros coup au Parc des Princes

Le PSG puni par un Diablotin : Monaco réalise un gros coup au Parc des Princes

08:31
D1B : le Beerschot s'offre le Patro pour le retour de Mats Rits, Dender poursuit sur sa lancée face à Seraing

D1B : le Beerschot s'offre le Patro pour le retour de Mats Rits, Dender poursuit sur sa lancée face à Seraing

08:04
Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur"

Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur"

07:00
1
Le dossier du stade de Charleroi n'avance pas : en voici la raison

Le dossier du stade de Charleroi n'avance pas : en voici la raison

21:40
Pas de but d'Openda et pas de Duranville, mais belle victoire de l'OL face à Will Still

Pas de but d'Openda et pas de Duranville, mais belle victoire de l'OL face à Will Still

21:26
Un ancien du Standard fait son retour au pays, où il touchera le salaire le plus élevé du championnat !

Un ancien du Standard fait son retour au pays, où il touchera le salaire le plus élevé du championnat !

21:00
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 5/9

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 5/9

00:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 0-3 Westerlo Westerlo
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
STVV STVV 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/09 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Louvain OH Louvain

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de "Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière 051961rouche 051961rouche a propos de Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés Pogi Pogi a propos de Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga Pogi Pogi a propos de Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé JoBg JoBg a propos de Mario Stroeykens devra-t-il se résoudre à jouer avec... le RSCA Futures ? BCerf BCerf a propos de Un attaquant quitte l'Union et rejoint Efrain Juarez, l'ancien adjoint de Ronny Deila Pogi Pogi a propos de Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !" Pogi Pogi a propos de Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved