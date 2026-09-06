🎥 Anderlecht croit beaucoup en lui : un doublé et un retour à son meilleur niveau avec les U23

Enzo Sternal était arrivé à Anderlecht avec l'étiquette de tout grand talent du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, une grave blessure aux ligaments croisés l'a tenu éloigné des terrains de longs mois. Mais le jeune français, auteur d'un doublé ce samedi, est de retour à son meilleur niveau.

Quand Enzo Sternal (19 ans) est arrivé à Anderlecht en janvier 2025, tout le monde s'accordait à dire que les Mauves avaient frappé un grand coup. Formé à l'OM, Sternal y était considéré comme l'un des grands talents du centre de formation, mais avait préféré rejoindre le RSCA pour y obtenir du temps de jeu, estimant qu'il n'aurait pas sa chance sur la Canebière.

L'international français U18 a d'abord intégré le noyau U23 d'Anderlecht, mais après quelques matchs prometteurs, catastrophe : en mars 2025, Sternal s'occasionne une rupture des ligaments croisés, qui le stoppe en plein élan.

Un doublé et un retour à son meilleur niveau pour Sternal

Il faudra attendre environ 8 mois pour qu'Enzo Sternal fasse enfin son retour avec le RSCA Futures en championnat, en fin d'année 2025. Il brillera ensuite à l'International Premier League Cup, inscrivant trois buts en deux matchs. Le Français manquera cependant une nouvelle fois la fin de saison en Challenger Pro League.

FT | RSCA Futures sleept een late gelijkmaker uit de brand en pakt z’n eerste punt van het seizoen! 🟣⚪ #GNTAND pic.twitter.com/wAbscrtfbc — DAZN België (@DAZN_BENL) September 5, 2026

Cette fois, il paraît bien de retour. Titulaire lors des quatre premiers matchs de championnat avec le RSCA Futures, Enzo Sternal a inscrit un doublé ce samedi face au Jong Gent, permettant aux U23 anderlechtois d'arracher le partage.



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Après la rencontre, Sternal a été très clair : "Je suis de retour au niveau que j'avais avant ma blessure aux ligaments croisés", affirme-t-il. S'il continue sur sa lancée, nul doute que Vitor Bruno, qui aime beaucoup lancer des jeunes, s'intéressera à son profil. Car à Anderlecht, tout le monde croit en lui.