Cristiano Ronaldo joue les espions mais n'évite pas la défaite de son club
Photo: © photonews
Cristiano Ronaldo reste toujours prêt à tout pour gagner. Sauf que cette fois, sa petite tentative d'espionnage n'a pas aidé son club d'Al-Nassr à l'emporter. Pire, il a perdu. De quoi nourrir les sarcasmes de certains sur les réseaux sociaux et au sein d'Al-Ittihad.
Al-Nassr, le club saoudien de Cristiano Ronaldo a connu samedi soir sa première défaute de la saison en Saudi League. Al-Ittihad l'a emporté 2-1.
Mais, c'est surtout une scène impliquant Cristiano Ronaldo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le Portugais de 41 ans a discrètement tenté de lire par-dessus l'épaule de son compatriote Danilo Pereira, ancien joueur de Porto et du Paris SG, un petit papier qui circulait entre les joueurs d'Al-Ittihad et qui contenait des consignes tactiques.
Cheating and still losing! 🔥🤷🏻♂️#Alittihad_Alnassr pic.twitter.com/58nU2o0EhG— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 5, 2026
Les deux joueurs en rigolent
Lorsque le défenseur s’est rendu compte que Ronaldo était en train de jeter un coup d’œil au document par-dessus son épaule, les deux hommes ont éclaté de rire. Ils se connaissent forcément bien via la sélection portugaise, même si Danilo Pereira y a été moins appelé au cours du règne de Roberto Martinez.
Du côté d’Al-Ittihad, en revanche, on a moins apprécié la plaisanterie. Le club a publié un post sur les réseaux sociaux, avec une pointe d’ironie : "Tricher et perdre quand même !" De nombreux internautes n'ont pas non plus hésité à se moquer de la star portugaise.
Al-Ittihad, sauvé par un ancien de l'Antwerp
Sur le terrain, la rencontre avait rapidement tourné en faveur d’Al-Ittihad, grâce aux pieds d'un ancien de l'Antwerp. George Ilenikhena, transféré en Arabie saoudite cet été en provenance de l'AS Monaco, a inscrit un doublé dans la première demi-heure pour son équipe. Le Brésilien Angelo, 21 ans, a ensuite réduit l’écart pour Al-Nassr, mais le score est resté de 2-1.
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