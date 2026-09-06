Cristiano Ronaldo joue les espions mais n'évite pas la défaite de son club

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Cristiano Ronaldo joue les espions mais n'évite pas la défaite de son club
Photo: © photonews
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Cristiano Ronaldo reste toujours prêt à tout pour gagner. Sauf que cette fois, sa petite tentative d'espionnage n'a pas aidé son club d'Al-Nassr à l'emporter. Pire, il a perdu. De quoi nourrir les sarcasmes de certains sur les réseaux sociaux et au sein d'Al-Ittihad.

Al-Nassr, le club saoudien de Cristiano Ronaldo a connu samedi soir sa première défaute de la saison en Saudi League. Al-Ittihad l'a emporté 2-1. 

Mais, c'est surtout une scène impliquant Cristiano Ronaldo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le Portugais de 41 ans a discrètement tenté de lire par-dessus l'épaule de son compatriote Danilo Pereira, ancien joueur de Porto et du Paris SG, un petit papier qui circulait entre les joueurs d'Al-Ittihad et qui contenait des consignes tactiques.

Les deux joueurs en rigolent

Lorsque le défenseur s’est rendu compte que Ronaldo était en train de jeter un coup d’œil au document par-dessus son épaule, les deux hommes ont éclaté de rire. Ils se connaissent forcément bien via la sélection portugaise, même si Danilo Pereira y a été moins appelé au cours du règne de Roberto Martinez.

Du côté d’Al-Ittihad, en revanche, on a moins apprécié la plaisanterie. Le club a publié un post sur les réseaux sociaux, avec une pointe d’ironie : "Tricher et perdre quand même !"  De nombreux internautes n'ont pas non plus hésité à se moquer de la star portugaise.

Al-Ittihad, sauvé par un ancien de l'Antwerp

Sur le terrain, la rencontre avait rapidement tourné en faveur d’Al-Ittihad, grâce aux pieds d'un ancien de l'Antwerp. George Ilenikhena, transféré en Arabie saoudite cet été en provenance de l'AS Monaco, a inscrit un doublé dans la première demi-heure pour son équipe. Le Brésilien Angelo, 21 ans, a ensuite réduit l’écart pour Al-Nassr, mais le score est resté de 2-1.

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