Gianni Infantino briguera un nouveau mandat à la tête de la FIFA

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Gianni Infantino briguera un nouveau mandat à la tête de la FIFA
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C'est en avril dernier que Gianni Infantino avait décidé de briguer un nouveau mandat à la tête de la FIFA. Les polémiques entourant sa personne et sa gouvernance lors du dernier Mondial n’ont manifestement pas entamé sa volonté de rester dans son fauteuil.

Gianni Infantino ne compte pas quitter son fauteuil de président de la FIFA de sitôt. Malgré les nombreuses polémiques qui l’entourent ces derniers temps, le dirigeant italo-suisse de 56 ans souhaite rempiler pour un nouveau mandat à la tête de l’instance mondiale du football.

La FIFA a elle-même confirmé l’information à la chaîne britannique Sky News, précisant que l'actuel président avait déjà pris sa décision en avril dernier, soit avant que les différentes controverses liées à la Coupe du monde et à ses suites ne prennent de l’ampleur.

Une décision prise avant le Mondial

Selon la FIFA, les différentes affaires qui ont touché Infantino au cours des derniers mois n'ont rien changé à sa volonté. "Il n’y a rien de nouveau à signaler concernant cette situation. M. Infantino souhaite être réélu", a indiqué la plus haute instance du football mondial.

La prochaine élection présidentielle de la FIFA est prévue en mars 2027 à Rabat, au Maroc. Sauf retournement de situation, Gianni Infantino devrait donc tenter d’obtenir la confiance des fédérations membres pour poursuivre son travail à la tête du football mondial.

Le président de la FIFA était justement présent cette semaine à Katowice, en Pologne, à l’occasion de la Coupe du monde féminine U20. Sur place, il a toutefois soigneusement évité les questions concernant son avenir et une éventuelle candidature à sa propre succession.

La FIFA clarifie la situation

Face au silence radio du chauve le plus connu du monde du ballon rond, c’est finalement la FIFA qui a décidé de clarifier publiquement ses intentions. Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement agité pour le président de l’instance mondiale. Les critiques et les controverses se sont multipliées autour de sa gouvernance et de certaines décisions prises par la FIFA. 

Les nombreux détracteurs de Gianni Infantino doivent donc s'apprêter à devoir encore subir ses méfaits au cours des prochaines années.

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