Un relégué déjà connu ? "S'il parvient à maintenir cette équipe, c'est l'entraîneur de l'année"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un relégué déjà connu ? "S'il parvient à maintenir cette équipe, c'est l'entraîneur de l'année"
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Le KV Courtrai a très mal commencé la saison et reçoit son rival Zulte Waregem sans avoir pris le moindre point. Promu, le club flandrien pourrait bien faire l'ascenseur. C'est en tout cas ce que pense son ancien entraîneur Hein Vanhaezebrouck.

Le KV Courtrai est-il suffisamment armé pour se maintenir en D1A ? Promu, le club flandrien fait son retour au sein de l'élite un an après l'avoir quittée, mais pourrait bien faire l'ascenseur. Courtrai paraît en effet s'être trop peu renforcé pour espérer éviter l'une des deux dernières places au classement.

Après quatre journées, le KVK ne compte ainsi pas le moindre point au moment de se déplacer au Gaverbeek pour le derby flandrien. Le Nieuwsblad a réuni pour l'occasion deux entraîneurs emblématiques de Courtrai et Zulte Waregem : Hein Vanhaezebrouck et Francky Dury. 

Ce dernier se réjouit de revoir un tel derby en Jupiler Pro League, mais craint que ce ne soit pas de longue durée. "C'est bon que ces deux clubs rejouent en D1A, mais je crains qu'en ce qui concerne Courtrai, ce ne soit pas pour longtemps", déclare Dury.

Michiel Jonckheere, "coach de l'année" s'il maintient Courtrai 

Vanhaezebrouck, malgré son attachement pour le KVK, est d'accord avec lui. "Je vais le dire comme ça : si Michiel Jonckheere parvient à maintenir cette équipe en Jupiler Pro League, il sera mon favori pour le titre d'entraîneur de l'année", déclare celui qui a coaché au Stade des Eperons d'Or de 2006 à 2009 puis de 2010 à 2014, atteignant une finale de Coupe de Belgique.

"Avec tout le respect que j'ai pour Brecht Dejaegere, car je l'aime beaucoup, mais quand il est votre meilleur joueur et que Gilles Ruysen, qui n'était pas suffisant pour Dender il y a deux ans, est votre meilleur défenseur, ça en dit assez, franchement", continue Hein Vanhaezebrouck. 

"J'allais souvent les voir jouer la saison passée et ils s'en sortaient souvent de justesse. J'avais dit à l'époque qu'il y avait beaucoup à faire, et ce qui a été fait n'est certainement pas suffisant". Un coupable, selon lui : "La direction. Je ne préfère même pas parler de la direction du KV Courtrai. Et soyons clairs, je ne parle pas des personnes qui travaillent au club car elles dépendent des décisions prises plus haut. Quand les moyens ne suivent pas, vous ne progresserez pas, tout simplement", conclut Vanhaezebrouck.

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