Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise
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C'est la crise à OH Louvain. Battus 3-0 par Beveren ce dimanche soir, les hommes de Timmy Simons n'ont aucun point (ZERO) après cinq journées et signent le pire départ de l'histoire du club en Jupiler Pro League malheureusement.

Cinq matchs de Pro League et aucun point pour OH Louvain. Le déplacement à Beveren n'a pas permis aux hommes de Timmy Simons de lancer leur saison. Ils se sont inclinés 3-0 au Freethiel et restent bloqués à zéro sur quinze. Le score est lourd pour Louvain, qui était bien entré dans la rencontre.

OHL aurait pu prendre l'avantage dès la première minute de jeu. Ogiwara s'est retrouvé en bonne position, mais le gardien Schenk a répondu présent. Les Louvanistes ont eu une possibilité avant la pause avec Yamada, dont la tentative est passée à côté. Beveren a réagi, mais aucune des deux équipes n'a réussi à marquer avant la pause.

L'ouverture du score à la 69e minute

Beveren a fait la différence à vingt minutes de la fin. Bien servi par Jearl Margaritha, Chris Lokesa a marqué le premier but de la rencontre. OHL s'est retrouvé dans l'obligation de réagir.

Simons a tenté de changer les choses avec trois remplacements. Chukwubuikem Ikwuemesi a cédé sa place à la nouvelle recrue Robin Mirisola, arrivée de Genk. Mais Beveren a profité des espaces. Passeur sur le premier but, Margaritha a marqué le 2-0. Kaboré a mis fin aux espoirs d'OHL en inscrivant le troisième but dans le temps additionnel.

Dernier de Jupiler Pro League

Cette victoire permet à Beveren de compter six points après cinq journées et d'occuper la douzième place du classement. Pour OH Louvain, le début de saison devient très inquiétant. Les hommes de Simons ont perdu leurs cinq matchs et sont derniers avec zéro point.

Chaotique

C'est le pire début de saison de l'histoire d'OHL en première division. Le club n'avait jamais perdu ses cinq premiers matchs de championnat.

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