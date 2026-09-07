"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap

Nouvelle bonne prestation pour Rayan Touzghar, qui s'est intégré en un claquement de doigts au sein de l'entrejeu du Standard. Le médian franco-marocain, dans un rôle de relayeur, fluidifie le jeu des Rouches et aimerait encore davantage apporter sa patte offensivement, tout en faisant en sorte que le Standard ne perde pas en intensité au fil des semaines. Problème qu'il a connu à Pau la saison dernière.

"La semaine dernière, on n'avait pas eu un bon contenu dans le jeu. Cette semaine, le coach avait insisté sur le fait de mettre de l'intensité pendant tout le match et on a su le faire", nous révélait Rayan Touzghar après le succès du Standard face à l'Antwerp, samedi soir.

Une rencontre lors de laquelle les Rouches ont affiché un visage séduisant. "On en est très heureux, mais l'important sera de durer dans la saison, car ce ne sont que les premiers matchs. J'ai l'expérience de ma saison dernière où on avait très bien commencé, puis on avait plongé pendant la saison. Il faut travailler encore plus quand on gagne pour rester à ce niveau", assurait le médian franco-marocain.

L'ancien joueur de Pau présente une belle complémentarité avec ses partenaires de l'entrejeu. "Alexis (Trouillet) est un pur 6 qui aime jouer à ce poste, qui récupère beaucoup de ballons et qui soulage la défense. Casper (Nielsen) est un 10 de nature qui arrive à se créer des occasions et à se projeter. Et moi, je suis entre les deux, j'aime attaquer et défendre. On est très complémentaires, et avec les joueurs sur le banc et ceux qui n'étaient pas dans le groupe, l'effectif au milieu de terrain est très bon."

Rayan Touzghar s'est déjà imposé dans l'entrejeu du Standard

Une concurrence parmi laquelle Rayan Touzghar tire son épingle du jeu. "Je viens d'arriver, j'essaye de me faire ma place petit à petit. Il y a du potentiel, je pense que Marc Wilmots a réalisé un très bon recrutement. On est ambitieux, mais ce n'est que le début de la saison et il ne faut pas s'enflammer."



"À titre personnel, je sais que je peux encore mieux faire. C'est la première fois que je joue les 90 minutes, je suis déjà content de pouvoir aider l'équipe. Ce que je dois encore améliorer ? Avec Nielsen devant moi, je ne me crée pas beaucoup d'occasions. Mais quand je vais parvenir à mettre ça à mon panel, ça apportera encore un plus à l'équipe", a conclu Rayan Touzghar.