Interview "J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2553

Nouvelle bonne prestation pour Rayan Touzghar, qui s'est intégré en un claquement de doigts au sein de l'entrejeu du Standard. Le médian franco-marocain, dans un rôle de relayeur, fluidifie le jeu des Rouches et aimerait encore davantage apporter sa patte offensivement, tout en faisant en sorte que le Standard ne perde pas en intensité au fil des semaines. Problème qu'il a connu à Pau la saison dernière.

"La semaine dernière, on n'avait pas eu un bon contenu dans le jeu. Cette semaine, le coach avait insisté sur le fait de mettre de l'intensité pendant tout le match et on a su le faire", nous révélait Rayan Touzghar après le succès du Standard face à l'Antwerp, samedi soir.

Une rencontre lors de laquelle les Rouches ont affiché un visage séduisant. "On en est très heureux, mais l'important sera de durer dans la saison, car ce ne sont que les premiers matchs. J'ai l'expérience de ma saison dernière où on avait très bien commencé, puis on avait plongé pendant la saison. Il faut travailler encore plus quand on gagne pour rester à ce niveau", assurait le médian franco-marocain.

L'ancien joueur de Pau présente une belle complémentarité avec ses partenaires de l'entrejeu. "Alexis (Trouillet) est un pur 6 qui aime jouer à ce poste, qui récupère beaucoup de ballons et qui soulage la défense. Casper (Nielsen) est un 10 de nature qui arrive à se créer des occasions et à se projeter. Et moi, je suis entre les deux, j'aime attaquer et défendre. On est très complémentaires, et avec les joueurs sur le banc et ceux qui n'étaient pas dans le groupe, l'effectif au milieu de terrain est très bon."

Rayan Touzghar s'est déjà imposé dans l'entrejeu du Standard

Une concurrence parmi laquelle Rayan Touzghar tire son épingle du jeu. "Je viens d'arriver, j'essaye de me faire ma place petit à petit. Il y a du potentiel, je pense que Marc Wilmots a réalisé un très bon recrutement. On est ambitieux, mais ce n'est que le début de la saison et il ne faut pas s'enflammer."


"À titre personnel, je sais que je peux encore mieux faire. C'est la première fois que je joue les 90 minutes, je suis déjà content de pouvoir aider l'équipe. Ce que je dois encore améliorer ? Avec Nielsen devant moi, je ne me crée pas beaucoup d'occasions. Mais quand je vais parvenir à mettre ça à mon panel, ça apportera encore un plus à l'équipe", a conclu Rayan Touzghar.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Rayan Touzghar

Plus de news

"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

09:03
"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou Interview

"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou

10:40
L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

09:30
Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

10:06
Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

06:00
"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

08:10
🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

08:32
"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

07:30
Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

07:00
Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

05:00
1
Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

22:40
"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

22:00
"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

22:20
Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

23:00
"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

21:40
La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

21:10
LIVE : Anderlecht pousse, le match se débride (0-0) Live

LIVE : Anderlecht pousse, le match se débride (0-0)

19:58
Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas" Interview

Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas"

18:40
Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

20:23
Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

21:25
Arsenal avait flairé le bon coup : l'ancien Brugeois Tzolis déjà décisif avec les Gunners

Arsenal avait flairé le bon coup : l'ancien Brugeois Tzolis déjà décisif avec les Gunners

20:40
D1 FFA : Meux arrache la victoire sur le fil, le RWDM assure et Charleroi cale face à Flénu

D1 FFA : Meux arrache la victoire sur le fil, le RWDM assure et Charleroi cale face à Flénu

20:00
Premiers pas cauchemardesques pour Zakaria El Ouahdi en Bundesliga : Hambourg prend l'eau

Premiers pas cauchemardesques pour Zakaria El Ouahdi en Bundesliga : Hambourg prend l'eau

19:30
Un ancien champion d'Angleterre au chevet de Nicky Hayen et Burnley

Un ancien champion d'Angleterre au chevet de Nicky Hayen et Burnley

19:00
Vitor Bruno fait tourner, et pas un peu : plusieurs nouvelles têtes dans le onze d'Anderlecht

Vitor Bruno fait tourner, et pas un peu : plusieurs nouvelles têtes dans le onze d'Anderlecht

17:57
Gianni Infantino briguera un nouveau mandat à la tête de la FIFA

Gianni Infantino briguera un nouveau mandat à la tête de la FIFA

18:00
Cinq consultants donnent leur avis sur Anderlecht et Stijn Stijnen est le plus positif

Cinq consultants donnent leur avis sur Anderlecht et Stijn Stijnen est le plus positif

17:30
🎥 L'improbable boulette d'un ancien carolo dans un match de D2 anglaise

🎥 L'improbable boulette d'un ancien carolo dans un match de D2 anglaise

17:00
Les grandes ambitions d'une recrue de l'été à Genk : "Veut-on le titre ? Oui, exactement !"

Les grandes ambitions d'une recrue de l'été à Genk : "Veut-on le titre ? Oui, exactement !"

16:30
La Gantoise poursuit son sans faute contre le Cercle et prend la tête du championnat

La Gantoise poursuit son sans faute contre le Cercle et prend la tête du championnat

15:35
Pour son retour à l'Antwerp, Arthur Vermeeren a soufflé le chaud et le froid à Sclessin Analyse

Pour son retour à l'Antwerp, Arthur Vermeeren a soufflé le chaud et le froid à Sclessin

13:30
Un promu de Bundesliga met fin à l'impressionnante série du Bayern Munich de Vincent Kompany

Un promu de Bundesliga met fin à l'impressionnante série du Bayern Munich de Vincent Kompany

16:00
Toujours cantonné au banc : faut-il s'inquiéter pour Kevin De Bruyne à Naples ?

Toujours cantonné au banc : faut-il s'inquiéter pour Kevin De Bruyne à Naples ?

15:00
Cristiano Ronaldo joue les espions mais n'évite pas la défaite de son club

Cristiano Ronaldo joue les espions mais n'évite pas la défaite de son club

14:30
Il ne fait pas oublier Kompany à Burnley : le bilan actuel de Nicky Hayen est médiocre

Il ne fait pas oublier Kompany à Burnley : le bilan actuel de Nicky Hayen est médiocre

14:00
Un joueur du Cercle Bruges file en Arabie saoudite contre un beau pactole

Un joueur du Cercle Bruges file en Arabie saoudite contre un beau pactole

13:01

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Louvain OH Louvain

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk Pogi Pogi a propos de Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski Albert Dupont Albert Dupont a propos de Vincent Euvrard analyse un succès mérité : "Peut-être le meilleur match depuis que je suis au Standard" den strep den strep a propos de 🎥 La merveille de Kamiel Van de Perre : "Je pense qu'il ne savait pas lui-même qu'il en était capable" den strep den strep a propos de La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen JoBg JoBg a propos de La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose Pogi Pogi a propos de "Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière 051961rouche 051961rouche a propos de Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved