🎥 Nouvel échec pour Nicky Hayen, Thomas Meunier et Largie Ramazani s'illustrent en Angleterre

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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🎥 Nouvel échec pour Nicky Hayen, Thomas Meunier et Largie Ramazani s'illustrent en Angleterre
Photo: © photonews
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Les équipes anglaises non qualifiées pour la Coupe d'Europe disputent l'EFL Cup cette semaine, tandis que des rencontres de Championship sont également au programme. De quoi voir plusieurs Belges à l'œuvre. Nicky Hayen a une nouvelle fois été accroché avec son équipe de Burnley, tandis que Thomas Meunier a délivré un assist avec Sunderland et que Matias Fernandez-Pardo est monté au jeu pour la deuxième fois sous les couleurs de Newcastle.

Il n'y avait pas que la Ligue des Champions au programme ce mardi soir. En Angleterre, on jouait aussi en Championship et en EFL Cup. L'occasion, là aussi, de voir plusieurs Belges en action.

L'un d'entre eux est en difficulté du côté de Burnley et ne s'impose toujours pas : Nicky Hayen a vu son équipe partager l'enjeu à Wrexham, qui vit sa deuxième saison dans l'antichambre de l'élite anglaise et qui est détenu par les acteurs et producteurs américains Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Les Clarets avaient pourtant ouvert le score via Amdouni sur un assist de Largie Ramazani, qui disputait son troisième match consécutif depuis son prêt en provenance de Leeds cet été, mais ont vu Jacques Ekomie égaliser peu avant l'heure de jeu.

Meunier à l'assist, Fernandez-Pardo joue 30 minutes

Ça fait 3 points sur 18 pour Burnley, où Nicky Hayen semble déjà plus que jamais sur un siège éjectable. Toujours en Championship, Arne Engels a joué les 90 minutes de la victoire 2-3 de West Ham à Bolton.

En 1/16es de finale de la Coupe de la Ligue, Sunderland s'est imposé 1-0 contre Hull City, auteur d'un 7/9 pour commencer sa saison en Premier League. Les Black Cats ont trouvé l'ouverture à vingt minutes du terme grâce à Chemsdine Talbi, servi par Thomas Meunier, monté au jeu six minutes plus tôt. Malick Fofana était lui titulaire et a cédé sa place à la 78e minute, tandis que l'ancien d'Anderlecht et de l'Union Noah Sadiki est resté sur le banc. À Newcastle, Matias Fernandez-Pardo a joué 30 minutes de la victoire 0-1 sur le terrain de Millwall.

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