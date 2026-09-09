Toby Alderweireld critique la performance d'un nouveau Brugeois : "Il avait complètement perdu son homme"

Freddie Potts a rapidement été intégré dans le onze du Club de Bruges depuis son arrivée en provenance de West Ham. Mais face à Aston Villa, le milieu de terrain anglais a connu une soirée compliquée... Toby Alderweireld a notamment critiqué son positionnement défensif sur les deux buts encaissés.

Toby Alderweireld s'est surtout attardé sur le premier but encaissé : "Il faut regarder le milieu de terrain sur cette phase. Hans Vanaken a levé la main pour réclamer une faute, mais c'est surtout Freddie Potts qui aurait dû sortir plus rapidement pour prendre un adversaire. Il a laissé trop d'espace à Pau Torres."

Freddie Potts à nouveau impliqué sur le deuxième but

Sur le deuxième but encaissé, Toby Alderweireld a constaté le même problème. Bruges défendait en marquage individuel, mais Freddie Potts a, selon lui, perdu le contact avec son adversaire direct.



"Là aussi, Potts avait complètement perdu son homme," a-t-il souligné selon Het Laatste Nieuws. "Le Club de Bruges joue en marquage individuel, il faut donc suivre son adversaire et rester au contact. En tant que milieu défensif, tu sais que ce 'numéro dix' va apparaître à cet endroit, mais il le perd parce qu'il redescend entre les défenseurs centraux."

Toby Alderweireld pointe ainsi clairement du doigt les choix et les réactions du milieu de terrain. Dans un système de marquage individuel, de petites erreurs de positionnement peuvent rapidement avoir de lourdes conséquences, surtout face à une équipe suffisamment forte techniquement et tactiquement pour exploiter immédiatement ces espaces.

De grandes attentes

Freddie Potts est arrivé au Jan Breydel avec une importante étiquette de prix. Bruges l'a recruté jusqu'en juin 2030 et a investi environ dix millions d'euros pour s'attacher les services de l'Anglais. À West Ham, il avait disputé 28 rencontres et délivré une passe décisive.

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Ses débuts avec les Blauw en Zwart montrent qu'il est immédiatement considéré comme un élément important, mais l'analyse de Toby Alderweireld souligne également qu'il a encore d'une marge de progression.