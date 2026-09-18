🎥 "Vous pensez que je le savais déjà ?" : Mark van Bommel réagit à l'annonce de la sélection d'un joueur

Ce vendredi était le jour de la première liste de Mark van Bommel comme nouveau sélectionneur de la Belgique. Mais ce dernier a aussi appris au cours de sa conférence de presse que son fils, Ruben, avait aussi été appelé pour la première fois avec l'équipe nationale néerlandaise.

"Vous pensez que je le savais déjà ?"; C'est la réponse que le nouveau sélectionneur Mark van Bommel a lancé, tout sourire, lorsqu'un journaliste de VTM NIEUWS l’a félicité au moment de l’annonce de la sélection des Diables.

La raison ? Au même moment, chez notre voisin du nord, Xavi, annonçait lui aussi les noms des Oranje convoqués pour les prochaines joutes de Ligue des Nations. Et parmi les petits nouveaux : un certain Ruben van Bommel, fils du nouveau guide diabolique. C'est le premier appel en équipe nationale pour le joueur de 22 ans qui évolue au PSV Eindhoven, club dont son père a porté les couleurs à 274 reprises, entre 1999 et 2005 avant d'y conclure sa carrière sur les prés lors de l'exercice 2012-2013.

La "tentative de meurtre" de Ruben van Bommel

"Je suis très fier de lui", a déclaré Mark van Bommel, auquel on a évidemment demandé de revenir sur la grosse polémique concernant son rejeton. Lors du match au sommet contre l'Ajax, voici deux semaines, Ruben van Bommel s'était rendu coupable d'une très grosse faute qui avait déchaîné les passions outre-Moerdijk.

L’attaquant avait violemment percuté dans les airs le joueur ajacide Aaron Bouwman. À l’hôpital, il est apparu que le défenseur de 19 ans souffrait notamment d’une contusion au sternum et au poumon.

"C’est une tentative de meurtre", avait lancé, en évoquant cette action, le journaliste sportif néerlandais Hugo Borst sur le plateau d'ESPN. "Je conseille à Van Bommel d’aller voir un psychiatre", avait-il encore rajouté.



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Hugo Borst spijkerhard voor Ruben van Bommel: "Dit is een moordaanslag."#ajapsv pic.twitter.com/tlfnENpqTL — ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2026

Il "méritait la rouge"

Mark van Bommel était d'ailleurs présent dans les tribunes ce jour-là et pouvait donc revenir sur ce fait de jeu. "Le football est un sport dont on parle beaucoup, a-t-il commencé. Quand on regarde le football, il faut juger les actions telles qu’elles se déroulent sur le terrain. Et il ne faut pas chercher autre chose là-dedans. C’est la seule chose que je veux dire à ce sujet."

Ruben van Bommel n’avait écopé que d’un carton jaune pour cette charge. "Il méritait un carton rouge, a également reconnu son père. Mais encore une fois : il ne faut pas chercher autre chose là-dedans. »

Déjà décisif à 6 reprises en championnat

Au-delà de cette très vilaine faute, Ruben van Bommel s'est surtout signalé de manière beaucoup plus positive en ce début de saison. Après six journées de championnat, l'attaquant a déjà été décisif à six reprises pour le PSV Eindhoven : deux buts et quatre passes décisives.

Ce sont surtout ces actions qui ont incité le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, l'Espagnol Xavi, à convoquer Ruben Van Bommel pour la première fois avec les "Oranje".

Mais pour égaler son père, l'attaquant de 22 ans aura besoin d'encore quelques années puisque Mark van Bommel a porté la fameuse tunique orange à 79 reprises entre 2000 et 2012, marquant à 10 reprises. Il a aussi atteint la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Les Bataves s'étaient alors inclinés contre l'Espagne d'un certain Xavi, adversaire direct de Mark van Bommel ce jour-là.

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