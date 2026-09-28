🎥 On a revu le seul match entre les deux sélectionneurs : Van Bommel avait été décisif, pas Zidane !

Mark Van Bommel et Zinedine Zidane ne se sont croisés qu'une fois durant leur carrière : c'était en 2006, lors d'un Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le sélectionneur des Diables Rouges a souvenir d'un assez bon match, "Zizou" a souligné les taquets que lui mettait son vis-à-vis. Ils ont tous les deux raison.

Cela peut paraître un peu étonnant que Mark van Bommel et Zinedine Zidane, deux grands joueurs pas tellement éloignés en termes d'âge (49 ans pour le Néerlandais, 54 pour le Français) et qui ont gravité au sommet du football mondial durant les mêmes décennies, ne se soient affrontés qu'une fois dans leur carrière.

Mais après vérification, pas d'erreur de la part de Van Bommel quand il affirme que la seule fois où il a croisé Zidane sur le terrain, c'était lors d'un Clasico en 2006, durant sa seule saison au FC Barcelone. Une saison plutôt réussie puisque le Barça remportera la Liga et la Ligue des Champions. En sélection, Mark van Bommel a affronté la France en 2004 durant le "break" de Zinedine Zidane, qui reviendra pour la Coupe du Monde 2006.

Un Clasico lors duquel Mark van Bommel... a été décisif

Le sélectionneur des Diables Rouges s'est souvenu d'un partage 1-1 assez disputé et d'un "bon match" face au Real Madrid de Zidane. Il a tout à fait raison. Les deux hommes étaient titulaires dans l'entrejeu, et "Zizou", lui, a un souvenir assez douloureux de son homologue : "Il me mettait des petites boîtes", rigolait le coach des Bleus en conférence de presse ce dimanche.

Là aussi, Zidane a raison... mais pas totalement. La première faute de Mark van Bommel dans ce match n'arrive qu'à la 7e minute, alors que le Ballon d'Or 1998 en a déjà commis... deux, dont un tacle très en retard sur Andrès Iniesta. Le Néerlandais rattrapera le compte par la suite du match - et, bien sûr, on ne compte pas les petits taquets hors-écran que Van Bommel était réputé savoir mettre sans attirer l'oeil de l'arbitre.

Mais ce qui frappe dans cette entame de match, c'est que Mark van Bommel rentre bien mieux dans son Clasico que Zidane. Très vite, il tente des frappes à distance dangereuses qui forcent Iker Casillas à rester attentif. Et à la 20e minute, c'est le sélectionneur belge qui est décisif : au duel avec Roberto Carlos, il obtient un penalty. Ronaldinho (qui sort un match de haut vol, comme bien souvent lors des Clasicos) transforme. Roberto Carlos, lui est averti ; cinq minutes plus tard, il prendra son second carton jaune pour protestation.



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Carte jaune pour un pied qui traîne, et sortie rapide en deuxième mi-temps

À la pause, cependant, malgré l'infériorité numérique, Ronaldo a remis les deux équipes à égalité d'un superbe ballon piqué. Et entre temps, Mark van Bommel aura commis les fautes numéro 2, 3 et 4 : la n°3, à la 34e, n'est pas vraiment typique du Néerlandais puisque, lancé par Eto'o, il laisse traîner le pied en tentant de tromper Casillas, qu'il heurte assez visiblement de manière involontaire. Carte jaune, cependant. Zinedine Zidane, lui, traverse la première période en fantôme.

Les deux hommes ne resteront ensuite ensemble sur le terrain qu'une petite dizaine de minutes en seconde période : à la 54e, Frank Rijkaard décide de sortir Mark van Bommel pour Ludovic Giuly, un changement tactique probablement un peu lié aussi à l'avertissement qui plane au-dessus de la tête de son compatriote. Zidane n'a quant à lui pas encore vraiment brillé : en 2006, on assiste aux derniers mois de sa carrière de joueur, et le génie qui ridiculisera l'Espagne puis le Brésil quelques mois plus tard avec la France n'est pas sorti de sa boîte pour ce Clasico. Avantage Van Bommel, donc, sur cette unique confrontation : voyons si cela se confirme ce soir...