Déjà cinq buts en trois matchs : le RFC Seraing tient-il le nouveau goleador de Pro League ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Déjà cinq buts en trois matchs : le RFC Seraing tient-il le nouveau goleador de Pro League ?
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Arrivé librement début septembre après avoir porté les couleurs du MC Alger pendant deux saisons, Amine Messoussa totalise déjà cinq buts en trois apparitions sous les couleurs du RFC Seraing. Auteur d'un triplé ce dimanche à Knokke en Coupe de Belgique, l'attaquant de 21 ans pourrait offrir de précieux services aux Métallos dans la difficile lutte pour le maintien qui s'annonce.

De nombreux transferts encore, cet été, au RFC Seraing. Parmi eux, l'arrivée d'Amine Messoussa officialisée début septembre. L'attaquant de 21 ans est arrivé librement au Pairay après un passage de deux ans au MC Alger. 

Né en France d'un père marocain et d'une mère algérienne, Amine Messoussa avait débuté sa formation à l'Olympique Lyonnais (2010-2017), avant de rejoindre l'AS Saint-Priest (2018-2020), puis le LOSC (2020-2024), qui l'avait prêté une saison à Villefranche. 

Titularisé pour la première fois face au Sporting Hasselt en Challenger Pro League le 12 septembre, Messoussa n'a eu besoin que de 28 minutes pour trouver une première fois le chemin des filets sous les couleurs de Seraing, malgré une défaite des Métallos face aux Limbourgeois (1-2). Rebelote la semaine suivante, Amine Messoussa doublait la mise après moins d'une demi-heure pour les hommes d'Arnauld Mercier, rejoints au score dans les derniers instants par le Jong Genk. 

Cinq buts en trois matchs pour Amine Messoussa avec le RFC Seraing

Et l'ancien international U19 français, qui semble depuis avoir choisi l'Algérie, ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a inscrit un triplé ce dimanche lors de la qualification de Seraing sur la pelouse de Knokke pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique

Cinq buts en trois matchs, donc, pour Amine Messoussa qui a, on peut le dire, soigner son entrée. Cette saison, sa présence pourrait faire beaucoup de bien à Seraing, qui ne compte que deux petits points après six journées et qui occupe l'avant-dernière place, juste devant le RSCA Futures.

Après la trêve Seraing se rendra sur la pelouse du Jong Gent avant de recevoir Virton et le RFC Liège, en espérant enfin décrocher une première victoire cette saison en Challenger Pro League.

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