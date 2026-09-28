Turnover total ? Comment Zinedine Zidane pourrait opérer...jusqu'à dix changements contre les Diables

Zinedine Zidane se prépare à défier les Diables Rouges avec ses Bleus. Il pourrait largement remanier son équipe par rapport à la victoire de vendredi soir en Turquie.

Pour l'heure, la seule certitude côté français est l'absence de Kylian Mbappé, victime d'une lésion tendinieuse au genou. En son absence, le capitaine sera Ousmane Dembélé...s'il joue. Car Zinedine Zidane n'a pas voulu trop lever le voile sur l'équipe qu'il alignera ce soir.

Notamment en ce qui concerne son Ballon d'Or : "Physiquement, il est tout à fait capable de jouer l'intégralité des quatre matchs. Bon, il ne le fera pas, mais il pourrait. Je vous donne une info, là (rires)", avait souri Zizou en conférence de presse.

La France va faire tourner...mais dans quelle mesure ?

Plus que ces considérations face à la presse, l'entraînement d'hier soir sur la pelouse du Stade Roi Baudouin et les indiscrétions de l'entourage des Bleus suggèrent un onze largement remanié par rapport au premier match de cette trêve internationale, remporté 0-1 en Turquie.

Les sources citées par le journal L'Equipe font état d'un turn-over très important. Certaines d'entre elles évoquent même la possibilité de changer...l'intégralité des joueurs de champ devant Mike Maignan.

Le onze probable

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Zidane va-t-il créer la surprise en proposant une équipe totalement inédite contre les Diables ? Nos confrères français avancent un onze probable qui ressemblerait à ceci : Maignan / Kalulu, Upamecano, Jacquet, Diouf / Da Cunha, Rabiot, Camavinga / Doué, Barcola, Lepaul.