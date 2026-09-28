Un Ballon d'Or sur le banc, un autre sur le terrain face aux Diables : Zidane évoque le rôle d'Ousmane Dembélé

En l'absence de Kylian Mbappé, un homme devra emmener l'attaque français ce lundi, et Zinedine Zidane n'est probablement pas très inquiet à cette idée : cet homme est Ballon d'Or est double champion d'Europe. Ousmane Dembélé a pris une autre ampleur ces dernières années, en club comme en Equipe de France.

En amont de ce Belgique-France, les regards étaient assez naturellement tournés vers un homme : Zinedine Zidane, qui dirigera son deuxième match à la tête des Bleus ce lundi au Stade Roi Baudouin. Mais si la France est désormais coachée par un Ballon d'Or, comme cela avait été le cas entre 1988 et 1992 lorsque Michel Platini (triple vainqueur du trophée) était sélectionneur, elle en a également un sur le terrain, et une fois le coup d'envoi donné, c'est vers lui que les projecteurs se braqueront.

Ousmane Dembélé, vice-capitaine de l'Equipe de France, va en effet être l'homme à suivre en l'absence de Kylian Mbappé, blessé. "Oui, Ousmane pourrait être capitaine ce lundi, mais il joue déjà ce rôle même quand il n'a pas le brassard. C'est un bon gars et un leader du vestiaire. Il est toujours là pour les autres", entame Zidane, qui a placé Dembélé en pointe pour son premier match.

Zinedine Zidane a pleine confiance en Ousmane Dembélé

"Je n'ai rien inventé, ce rôle, il l'occupe souvent avec le PSG. On verra qui va jouer, je ne donnerai pas d'indications ici, mais ce qui est intéressant avec Ousmane Dembélé, c'est son volume de courses. Il a une débauche d'énergie incroyable même pendant 90 minutes", se réjouit le sélectionneur français au sujet du Ballon d'Or en titre.

© photonews

Longtemps tourmenté par son physique, l'attaquant français a passé un cap ces dernières saisons, y compris en EDF, comme il l'a prouvé avec une Coupe du Monde de haut vol. "Physiquement, il est tout à fait capable de jouer l'intégralité des quatre matchs. Bon, il ne le fera pas, mais il pourrait", sourit Zidane. "Je vous donne une info, là (rires)".

Ousmane Dembélé n'a cependant pas la tâche difficile : comme il l'a dit avec son accent si souvent caricaturé, Zidane a récupéré un groupe "qui vient bieng" : "J'attends quelque chose de tous mes joueurs et pas juste de mon capitaine. Mais je vois des garçons qui ont envie d'être ensemble, qui sont heureux d'être là et de jouer ces belles affiches", se réjouit-il.





"C'est mon message : il faut profiter de l'instant, car en football, tout va si vite. Regardez-moi, j'ai 54 ans, je ne peux plus jouer", sourit Zinedine Zidane. "C'est tellement beau, l'équipe de France, qu'il faut chérir ces moments quand ils sont là car ils passent très rapidement".