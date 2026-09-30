Voici le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique

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Les affiches des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique sont connues depuis ce lundi. Il ne restait désormais plus qu’à attendre le calendrier. Ce mercredi, il a été dévoilé par la Pro League. Découvrez ci-dessous l’ensemble du programme.