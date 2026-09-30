Voici le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique
Les affiches des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique sont connues depuis ce lundi. Il ne restait désormais plus qu’à attendre le calendrier. Ce mercredi, il a été dévoilé par la Pro League. Découvrez ci-dessous l’ensemble du programme.
Des matchs diffusés gratuitement sur les antennes de la RTBF
Parmi ces affiches, plusieurs d’entre elles seront diffusées gratuitement sur les antennes de la RTBF.
Voici la liste :
Vendredi
SK Beveren (D1A) - Habay-la-Neuve (D1 FFA) — 20h30 : diffusé sur Auvio
Standard de Liège (D1A) - Dender (D1A) — 21h00 : diffusé sur Tipik et Auvio
Samedi
OH Louvain (D1A) - Francs Borains (D1B) — 17h30 : diffusé sur Auvio
RAEC Mons (D1 FFA) - Sporting de Charleroi (D1A) — 17h30 : diffusé sur Tipik et Auvio
Excelsior Virton (D1B) - KRC Genk (D1A) — 20h45 : diffusé sur Auvio
Zulte Waregem (D1A) - RFC Seraing (D1B) — 20h45 : diffusé sur Auvio
RAAL La Louvière (D1A) - RFC Liège (D1B) — 20h45 : diffusé sur Tipik et Auvio
Dimanche
Union Rochefortoise (D1 FFA) - La Gantoise (D1A) — 13h30 : diffusé sur Auvio
Union Saint-Gilloise (D1A) - KFC Nijlen (D2 VV) — 13h30 : diffusé sur Tipik et Auvio
Beerschot (D1B) - Sporting d’Anderlecht (D1A) — 18h00 : diffusé sur Tipik et Auvio
Les affiches des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique sont connues depuis ce lundi. Il ne restait désormais plus qu’à attendre le calendrier. Ce mercredi, il a été dévoilé par la Pro League. Découvrez ci-dessous l’ensemble du programme.
Les 1/16es de finale de la Coupe de Belgique approchent à grand pas. Les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre auront lieu les différentes rencontres. Il n'y aura ainsi pas de match de championnat ce week-end-là, la Croky Cup s'invitant au programme.
Quatre rencontres auront lieu le vendredi 16 octobre au soir, avec comme principale affiche Standard de Liège - Dender (D1B), à 21h00. Le samedi 17 octobre, plusieurs matchs seront également à suivre, notamment le derby entre le RAEC Mons (D1 FFA) et le Sporting de Charleroi, à 17h30, mais aussi RAAL La Louvière - RFC Liège (D1B), à 20h45, ou encore Club de Bruges - KSC Lokeren (D1B), à 20h45.
Le dimanche 18 octobre, l’Union Rochefortoise (D1 FFA) recevra La Gantoise à 13h30. Le champion en titre, l’Union Saint-Gilloise, affrontera le KFC Nijlen (D2 VV) à 13h30. Anderlecht se déplacera sur la pelouse du Beerschot (D1B) à 18h00.
Le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique (Croky Cup)
Vendredi 16 octobre
Sporting Hasselt (D1B) - Cercle de Bruges (D1A) — 20h30
SK Beveren (D1A) - Habay-la-Neuve (D1 FFA) — 20h30
Westerlo (D1A) - Patro Eisden (D1B) — 20h30
Standard de Liège (D1A) - Dender (D1A) — 21h00
Samedi 17 octobre
OH Louvain (D1A) - Francs Borains (D1B) — 17h30
RAEC Mons (D1 FFA) - Sporting de Charleroi (D1A) — 17h30
Heist (D1VV) - Antwerp (D1A) — 17h30
RAAL La Louvière (D1A) - RFC Liège (D1B) — 20h45
Club de Bruges (D1A) - KSC Lokeren (D1B) — 20h45
Zulte Waregem (D1A) - RFC Seraing (D1B) — 20h45
Excelsior Virton (D1B) - KRC Genk (D1A) — 20h45
Dimanche 18 octobre
Union Rochefortoise (D1 FFA) - La Gantoise (D1A) — 13h30
KV Malines (D1A) - KAS Eupen (D1B) — 13h30
Union Saint-Gilloise (D1A) - KFC Nijlen (D2 VV) — 13h30
Beerschot (D1B) - Sporting d'Anderlecht (D1A) — 18h00
Saint-Trond (D1A) - Lommel (D1B) — 18h30
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