🎥 Du grand KDB : deux buts de classe mondiale !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Du grand KDB : deux buts de classe mondiale !
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Kevin De Bruyne a ouvert le score ce vendredi lors du match des Diables Rouges face à la Turquie. Un but splendide : le milieu de terrain du Napoli a effacé son défenseur d'un petit pont en pleine course, avant de finir tranquillement pour faire 1-0. Du grand KDB !

Florent Malice

Un deuxième but splendide pour Kevin De Bruyne !

En seconde période, Kevin De Bruyne a remis ça. Le meneur de jeu des Diables a cette fois envoyé une frappe enroulée absolument splendide : feintant un tir dans la lucarne opposée, KDB a fermé son pied pour aller prendre le gardien de but turc au dépourvu. Un but encore plus beau que le premier, et un doublé qui porte le total de buts de Kevin De Bruyne en sélection à 40.

Un but d'autant plus important que la Turquie, dans cette seconde période, aura eu quelques semi-opportunités et que les Diables Rouges n'étaient pas totalement à l'abri d'une égalisation contre le cours du jeu... 

Kevin De Bruyne a ouvert le score ce vendredi lors du match des Diables Rouges face à la Turquie. Un but splendide : le milieu de terrain du Napoli a effacé son défenseur d'un petit pont en pleine course, avant de finir tranquillement pour faire 1-0. Du grand KDB !

On se demandait quel rôle aurait Kevin De Bruyne dans la Belgique de Mark van Bommel, après avoir perdu un peu en importance sous Rudi Garcia - notamment lors de la Coupe du Monde - et avoir clairement sous-entendu en conférence de presse qu'il venait pour endosser des responsabilités différentes.

Était-ce du bluff ? En tout cas, De Bruyne est titulaire pour la troisième fois d'affilée sous Van Bommel, et a l'air particulièrement concerné. Il semble même bien plus à l'aise dans cet entrejeu, où il dispose de plus de libertés offensives, que sous la direction de Rudi Garcia voire même qu'au Napoli.

Le premier but de Kevin De Bruyne sous Van Bommel

Brillant en Italie, un peu plus en difficulté face au pressing intense de la France, De Bruyne a très bien lancé la rencontre des Diables Rouges face à la Turquie, ce vendredi à Sclessin. Suite à un une-deux avec Dodi Lukebakio, KDB prend le ballon vers l'avant... et place un superbe petit pont en mouvement à son vis-à-vis. 

Il enchaîne ensuite avec une belle frappe placée, ne laissant aucune chance à Ugurcan Cakir, qui s'incline. C'est 1-0 dans ce match qui a déjà des allures de dernière chance pour la Turquie, battue par la France et l'Italie à domicile pour ses débuts en Nations League.

Avec ce premier but de l'ère Van Bommel, Kevin De Bruyne met les points sur les "i" : il n'est pas encore prêt à faire un pas de côté en sélection et quitte à être présent, il compte bien tout donner. Tout bénéf' pour les Diables Rouges, qui auront bien besoin de son expérience et de son génie dans les mois à venir.

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