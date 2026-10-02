🎥 Du grand KDB : deux buts de classe mondiale !

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Kevin De Bruyne a ouvert le score ce vendredi lors du match des Diables Rouges face à la Turquie. Un but splendide : le milieu de terrain du Napoli a effacé son défenseur d'un petit pont en pleine course, avant de finir tranquillement pour faire 1-0. Du grand KDB !