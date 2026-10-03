Ce que les Diables n'ont pas bien fait contre la Turquie : "C'était spectaculaire, mais..."

Sans jamais trop en dire, Youri Tielemans a fait part de sa satisfaction dans la zone mixte de Sclessin après la large victoire, du moins dans les chiffres, acquise face à la Turquie. Après avoir écopé d'une carte jaune, le capitaine des Diables Rouges manquera le déplacement au Stade de France lundi soir.

Quarante tentatives. Dix-sept pour la Belgique, vingt-trois pour la Turquie. Dans les statistiques, ce score de 3-0 semble bien payé pour les Diables Rouges, qui se sont certes procuré les meilleures opportunités et qui ont mérité de l'emporter, mais qui ont aussi souffert par moments face à une vaillante équipe turque, qui a manqué de justesse dans les derniers mètres et qui est tombée sur un très bon Senne Lammens.

"Pour les supporters neutres, c'était spectaculaire", souriait le capitaine Youri Tielemans dans la zone mixte de Sclessin. "Mais on aurait dû avoir plus de contrôle dans le match. Ils ont laissé beaucoup d'espace au milieu de terrain et derrière, il faudra essayer de prendre de meilleures décisions dans les trente derniers mètres lors des prochains matchs pour monter en bloc et avoir plus de contrôle sur la partie", estimait le milieu de terrain.

Les Diables sans leur capitaine au Stade de France

La Belgique n'a donc pas outrageusement dominé cette rencontre, mais elle a su assez proprement faire le "sale boulot" derrière tout en pouvant compter sur un grand Kevin De Bruyne devant.

"C'est important de savoir défendre en groupe, contrer des frappes, les arrêts du gardien. Ça fait partie du football et c'est bien de savoir le faire. On avance petit à petit, et on verra bien lundi", a lancé Youri Tielemans, en référence évidemment au déplacement au Stade de France, déjà redouté. Le capitaine, suspendu, manquera cette rencontre au même titre que Kevin De Bruyne.

"Bien sûr que je suis déçu, j'ai envie de jouer les matchs et d'être là pour l'équipe. C'est dommage d'avoir pris cette carte jaune, mais il faut faire avec. Un message à l'Équipe de France ? Non, je n'en ai pas, et c'est à nous de jouer notre jeu", a conclu Youri Tielemans.



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