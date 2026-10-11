La saison du KRC Genk est-elle enfin lancée ? "J'ai vu ce que je voulais voir"

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Photo: © photonews
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Le KRC Genk a enfin signé une victoire convaincante à domicile samedi soir. Face au KV Courtrai, l'équipe de Jess Thorup a rapidement pris le match en main. Pour l'entraîneur danois, la manière dont ses joueurs ont entamé la rencontre était surtout une source de satisfaction.

Avant la trêve internationale, Genk n'avait récolté que neuf points en sept rencontres et a mis cette longue interruption à profit pour s'analyser en profondeur. Face à Courtrai, il fallait ensuite voir si cette analyse avait porté ses fruits. Avec trois buts, une clean sheet et trois points, Thorup a obtenu la réponse qu'il espérait.

Après la rencontre, Thorup a souligné que la victoire était, selon lui, pleinement méritée. "La prestation que nous avons livrée était bonne", a-t-il déclaré. 

Thorup a vu la mentalité souhaitée

"Nous avons bien analysé les sept premiers matches", a expliqué Thorup. Il ne s'agissait pas uniquement de détails tactiques. Le coach voulait avant tout voir une autre mentalité. "Je veux que mes joueurs affichent une mentalité de gagnants, et je l'ai vue dès la première seconde aujourd'hui. Ils étaient agressifs et ont marqué rapidement. C'est ce que j'espérais".

Genk a effectivement mis Courtrai sous pression d'entrée et s'est rapidement mis sur du velours. Daan Heymans a ouvert le score après seulement trois minutes d'une superbe volée, avant que Noah Adedeji-Sternberg n'inscrive un deuxième but avant le quart d'heure. Après la pause, Rafiu Durosinmi a définitivement plié le match.


Thorup espère surtout que cette prestation ne restera pas un succès isolé. "J'espère que la machine est désormais lancée". Le fait que Genk ait également gardé sa cage inviolée l'a au moins autant satisfait. "Marquer trois buts, c'est agréable, mais la clean sheet est également importante".

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