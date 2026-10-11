L'Antwerp se tire une balle dans le pied à Westerlo et concède sa cinquième défaite d'affilée !

La terrible série de l'Antwerp continue. Le Great Old n'a pas gagné depuis le 15 août dernier et son déplacement à l'Antwerp, et vient d'enchaîner une cinquième défaite consécutive sur la pelouse du KVC Westerlo.

Et pourtant, cette fois, l'Antwerp y a cru. Après 21 minutes, c'est Ibrahim Salah qui ouvrait le score au Kuipje, inscrivant son tout premier but depuis qu'il a été prêté par le FC Bâle au Bosuil. Mais avant la pause déjà, le KVC Westerlo avait remis les compteurs à égalité via Cissé Sandra (45e+1, 1-1).

En seconde période, le Great Old va alors se tirer une balle dans le pied, il n'y a pas d'autre façon de le dire : à la 51e, Mauricio Benitez, pourtant l'une des recrues censées amener de l'équilibre dans l'entrejeu, prend un carton rouge qui va laisser son équipe dans l'embarras.

La sanction suit très rapidement : Norman Bassette fait 2-1 à la 60e, et les buts vont ensuite s'empiler. Tsimba à la 72e, puis des buts de Lasse Flo et de Min-Hyeok aux 88e et 90e+6 pour donner au score des allures de gifle : c'est 5-1 quand l'arbitre met enfin un terme au supplice de l'Antwerp.

Un Antwerp au bord du gouffre

C'est donc une cinquième défaite pour l'Antwerp, dont la situation devient critique. Marvin Compper, arrivé cet été au club, risque bien de ne pas survivre à ce résultat, lui qui a eu deux semaines durant la trêve pour trouver une solution aux difficultés de son équipe.

La dernière victoire de l'Antwerp remonte désormais au 15 août dernier : le Matricule 1 avait en effet remporté ses deux premières rencontres de la saison, contre Beveren et en déplacement au KV Courtrai. Il avait ensuite arraché un partage inespéré face au KRC Genk (4-4), et on se disait qu'il allait falloir compter sur l'Antwerp cette saison.





Désormais, le Great Old est à la 13e place du classement, et ne doit qu'aux performances tout aussi inquiétantes des équipes placées derrière lui de ne pas encore devoir penser à la zone rouge...