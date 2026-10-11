Le capitaine de Courtrai n'épargne pas un équipier : "Tout simplement stupide"

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Photo: © photonews
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Le KV Courtrai n’a pas réussi à prendre de points samedi soir sur la pelouse du KRC Genk. Les Kerels ont rapidement été menés au score et ne sont ensuite jamais vraiment parvenus à reprendre le contrôle de la rencontre. Courtrai s’est finalement incliné 3-0 à la Cegeka Arena.

Pour Daniel Beichler, nouvel entraîneur du KV Courtrai, il s’agissait d’un baptême du feu particulièrement difficile. Après un quart d’heure, Courtrai était déjà mené de deux buts et a en outre dû poursuivre à dix peu après la pause, après le deuxième carton jaune de Shandre Campbell.

Après la rencontre, le capitaine Brecht Dejaegere n’a guère cherché d’excuses à la défaite. "Nous avons essayé d’en tirer le meilleur. Nous avons rapidement été menés et nous avons couru après les faits. Nous n’avons pas assez bien choisi nos moments", a-t-il analysé.

Dejaegere sévère après le carton rouge

Courtrai a tenté de rectifier le tir après la pause, mais a rapidement subi un nouveau coup dur. Campbell a reçu son deuxième carton jaune et a dû quitter le terrain. "Nous nous sommes tirés une balle dans le pied avec ce carton rouge", a déclaré Dejaegere. Le milieu de terrain estimait surtout que la manière dont Campbell avait reçu ses cartons était évitable.

"C’était trop facile, mais aussi tout simplement stupide. Nous devons oser le dire. Il a reçu son premier carton jaune parce qu’il a dégagé le ballon. C’était de la frustration, et le deuxième venait peut-être de son enthousiasme". Genk a ensuite profité de sa supériorité numérique pour définitivement plier le match grâce à Rafiu Durosinmi.

Dejaegere a néanmoins déjà relevé quelques éléments positifs au cours de la courte période passée sous les ordres de Beichler. Le nouvel entraîneur n’a eu que trois jours pour apprendre à connaître son groupe.

Lire aussi… La saison du KRC Genk est-elle enfin lancée ? "J'ai vu ce que je voulais voir"

"C’est quelqu’un qui essaie d’être proche de ses joueurs. Il veut leur donner beaucoup de confiance", a expliqué Dejaegere. "Il n’était là que depuis trois jours et il a déjà essayé de mettre certaines choses en place, qui se sont parfois vues sur le terrain".

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