Réaction Le chouchou des supporters de la RAAL enfin de retour : "Il est débarrassé de ses bobos"

Scott Crabbé, journaliste football
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Le chouchou des supporters de la RAAL enfin de retour : "Il est débarrassé de ses bobos"
Photo: © photonews
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La RAAL a mordu la poussière contre le Club de Bruges hier soir (1-4). Mais au niveau des satisfactions, on peut tout de même pointer la réaction des Loups dans la dernière demi-heure. Une réaction qu'a personnifié Nolan Gillot avec sa frappe en première intention. Il pourrait être un renfort de choix pour les prochaines semaines.

Ce refrain, les supporters de la RAAL ne le connaissent que trop bien depuis le début de la saison : l'équipe n'a pas démérité mais repart tout de même avec une nouvelle défaite dans les valises, par trois buts d'écart qui plus est.

"Le regret, ce sont les erreurs à des moments du match qui nous font vraiment mal", confirme Edward Still en conférence de presse. "L’organisation du bloc pendant la première demi-heure était bien appliquée. Mais on leur a offert les buts. Parce qu'en attaques placées, ils n’ont pas créé tant que cela. C'est frustrant".

Des erreurs qui plombent le travail de la trêve

L'entraîneur des Loups retrouvait Ivan Leko, son ancien mentor, et pensait pouvoir faire déjouer le Club : "Ils voulaient que le match et le ballon aillent vite. On avait l’intention de créer un maximum de frustration, d’essayer de tuer le rythme du match. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à avancer, à prendre le ballon".

Une autre adaptation aux Blauw en Zwart est à chercher sur les ailes. Avec Nolan Gillot aligné à droite et Shaquil Delos à gauche. "On n’avait aucun apport de nos pistons, ni but ni assist, dans les semaines précédentes. J’ai voulu les mettre sur leur pied opposé. D'autant plus face à un adversaire comme le Club de Bruges, où les deux ailiers sont les meilleurs du championnat et évoluent également de la sorte".

Nolan Gillot prêt à monter en puissance

Les premières minutes ont été hésitantes : Bruges a quelques fois pris le meilleur sur le flanc de Gillot, qui a commis plusieurs fautes aux abords du rectangle face à la vivacité de Jan Virgili. Mais le Français s'est repris, avec une deuxième mi-temps de bien meilleure facture, avec ce but d'une frappe très instinctive à la clé.

Le latéral reste très apprécié des supporters depuis ses bonnes prestations de la saison dernière. Pendant que l'équipe a essuyé quelques rappels à l'ordre assez secs venus des tribunes 'Bougez vos co*illes", les prises de balle de Gillot suscitaient plus d'enthousiasme.

Pourtant, son début d'exercice actuel est plus délicat : le match d'hier n'était que sa première titularisation. Mais le joueur est sur le bon chemin : "Nolan restait sur trois bonnes semaines, en étant enfin libéré de ses bobos", se félicite Still. On pourrait donc le revoir plus souvent à l'avenir.

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