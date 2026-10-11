Union - OHL, une rencontre clin d'oeil en guise d'anniversaire pour David Hubert

L'Union Saint-Gilloise accueille Louvain cette après-midi. Une rencontre en guise de clin d'œil pour David Hubert face à ses anciennes couleurs.

Les départs de David Hubert en tant qu'entraineur ont toujours été assez surprenants jusqu'ici. À commencer de celui des U18 d'Anderlecht pour prendre en charge l'équipe première lorsque Brian Riemer a été viré.

Puis lorsqu'Olivier Renard a fait le ménage en le virant à son tour le lendemain d'une victoire 3-0 contre le Cercle, juste avant les Playoffs et la finale de la Coupe de Belgique.

Sous pression à Louvain, adoubé à l'Union

Et enfin la saison dernière quand il prend congé de Louvain après un début de saison difficile pour assurer la succession de Sébastien Pocognoli sur le banc de l'Union Saint-Gilloise, championne en titre. Demain, cela fera très précisément un an qu'Hubert a quitté Den Dreef pour le Parc Duden.

Une année riche, valant à l'ancien milieu de terrain de conquérir son premier trophée en tant qu'entraineur, de coacher en Ligue des Champions et de passer proche d'aider l'Union à confirmer son titre.



Une succession dont il était sans doute à mille lieues de se douter lorsqu'il se présentait dans la salle de presse du Stade Joseph Marien en tant qu'entraineur visieur après une défaite 5-0. La rencontre de tantôt sera donc un beau clin d'œil.