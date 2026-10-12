Après Zeqiri, deux autres joueurs blessés du noyau A ont rejoué avec les Espoirs du Standard

En recherche de rythme, Dimitri Lavalée a disputé les 90 minutes de la rencontre entre le SL16 FC et Onhaye ce dimanche, avec le brassard de capitaine autour du bras. Une bonne nouvelle pour le défenseur central. Laurens Goemaere était lui aussi titulaire lors de cette rencontre, mais le médian défensif arrivé du Club NXT a dû céder sa place à l'heure de jeu.

Deuxième victoire consécutive pour le SL16 FC qui, après son succès engrangé face à Mons grâce au triplé d'Andi Zeqiri, a disposé d'Onhaye ce dimanche dans une rencontre bien maîtrisée (4-1).

Il n'était cette fois pas question de Zeqiri, monté dans le choc wallon face à Charleroi, au classement des buteurs, mais bien de Creemers (2x), Sy et Kalonji. Pas encore d'Antoine Mazure, donc... qui n'était pas non plus sur la feuille de match, comme la semaine dernière.

Pas au détriment d'Andi Zeqiri, cette fois, mais bien de Dimitri Lavalée, qui cherche lui aussi à reprendre du rythme et qui a disputé les 90 minutes avec le brassard de capitaine autour du bras. Une bonne évolution donc pour le défenseur central arrivé du Sturm Graz, qui a été ennuyé par quelques pépins depuis l'été et qui n'a pas encore pu jouer avec l'équipe première.

Encourageant pour Dimitri Lavalée, moins pour Laurens Goemaere

Dans la même situation, Laurens Goemaere était également titulaire avec les Espoirs du Standard pour cette rencontre. L'ancien jeune joueur du Club de Bruges, qui n'a que 20 ans et qui ne prend donc pas une place de joueur expérimenté, a aussi connu des pépins physiques depuis le début de la saison et n'a pas non plus joué avec les A.



Cette titularisation était donc aussi l'occasion de lui donner du rythme et de le tester afin de voir s'il était capable de tenir sur une longue période pour éventuellement l'intégrer en équipe première. Cependant, le médian défensif a cédé sa place à l'heure de jeu, visiblement légèrement blessé, et n'a pas rassuré.