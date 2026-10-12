Après Zeqiri, deux autres joueurs blessés du noyau A ont rejoué avec les Espoirs du Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Après Zeqiri, deux autres joueurs blessés du noyau A ont rejoué avec les Espoirs du Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2555

En recherche de rythme, Dimitri Lavalée a disputé les 90 minutes de la rencontre entre le SL16 FC et Onhaye ce dimanche, avec le brassard de capitaine autour du bras. Une bonne nouvelle pour le défenseur central. Laurens Goemaere était lui aussi titulaire lors de cette rencontre, mais le médian défensif arrivé du Club NXT a dû céder sa place à l'heure de jeu.

Deuxième victoire consécutive pour le SL16 FC qui, après son succès engrangé face à Mons grâce au triplé d'Andi Zeqiri, a disposé d'Onhaye ce dimanche dans une rencontre bien maîtrisée (4-1).

Il n'était cette fois pas question de Zeqiri, monté dans le choc wallon face à Charleroi, au classement des buteurs, mais bien de Creemers (2x), Sy et Kalonji. Pas encore d'Antoine Mazure, donc... qui n'était pas non plus sur la feuille de match, comme la semaine dernière.

Pas au détriment d'Andi Zeqiri, cette fois, mais bien de Dimitri Lavalée, qui cherche lui aussi à reprendre du rythme et qui a disputé les 90 minutes avec le brassard de capitaine autour du bras. Une bonne évolution donc pour le défenseur central arrivé du Sturm Graz, qui a été ennuyé par quelques pépins depuis l'été et qui n'a pas encore pu jouer avec l'équipe première.

Encourageant pour Dimitri Lavalée, moins pour Laurens Goemaere

Dans la même situation, Laurens Goemaere était également titulaire avec les Espoirs du Standard pour cette rencontre. L'ancien jeune joueur du Club de Bruges, qui n'a que 20 ans et qui ne prend donc pas une place de joueur expérimenté, a aussi connu des pépins physiques depuis le début de la saison et n'a pas non plus joué avec les A.


Cette titularisation était donc aussi l'occasion de lui donner du rythme et de le tester afin de voir s'il était capable de tenir sur une longue période pour éventuellement l'intégrer en équipe première. Cependant, le médian défensif a cédé sa place à l'heure de jeu, visiblement légèrement blessé, et n'a pas rassuré.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Dimitri Lavalée
Laurens Goemaere

Plus de news

Kevin De Bruyne revit : Van Bommel chez les Diables imité par Allegri à Naples

Kevin De Bruyne revit : Van Bommel chez les Diables imité par Allegri à Naples

15:50
Bruges peut-il surprendre l’Inter ? Le coach des Nerazzurri est méfiant : "Un club ambitieux et entreprenant" Réaction

Bruges peut-il surprendre l’Inter ? Le coach des Nerazzurri est méfiant : "Un club ambitieux et entreprenant"

15:20
Cherche patron(s) désespérément : Anderlecht ne s'en sortira pas toujours aussi bien

Cherche patron(s) désespérément : Anderlecht ne s'en sortira pas toujours aussi bien

14:30
En fin de contrat en 2027, Thibaut Courtois prend une grande décision pour son avenir

En fin de contrat en 2027, Thibaut Courtois prend une grande décision pour son avenir

15:00
Le ras-le-bol des supporters de la RAAL : "Nous mènerons des actions en tribune"

Le ras-le-bol des supporters de la RAAL : "Nous mènerons des actions en tribune"

14:00
1
Le symbole du début de saison rêvé du Sporting Charleroi : "Il faut garder cette forme d'insouciance"

Le symbole du début de saison rêvé du Sporting Charleroi : "Il faut garder cette forme d'insouciance"

11:20
1
L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ?

L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ?

11:00
1
Yann Sommer voit très grand pour son coéquipier du Club de Bruges : "Un futur grand d'Europe"

Yann Sommer voit très grand pour son coéquipier du Club de Bruges : "Un futur grand d'Europe"

13:30
Zinho Vanheusden se livre comme jamais : "Sans lui, je ne saurais pas quoi faire"

Zinho Vanheusden se livre comme jamais : "Sans lui, je ne saurais pas quoi faire"

08:30
"Il m'appelle entraîneur de merde, je l'appelle attaquant de merde"

"Il m'appelle entraîneur de merde, je l'appelle attaquant de merde"

12:30
"L'ange gardien", "sensationnel" : Jérémy Doku a mis toute l'Europe d'accord

"L'ange gardien", "sensationnel" : Jérémy Doku a mis toute l'Europe d'accord

13:00
Devant Roulers, un club méconnu occupe la tête de la D1 néerlandophone et rêve du monde professionnel

Devant Roulers, un club méconnu occupe la tête de la D1 néerlandophone et rêve du monde professionnel

12:00
Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

Un cadre du Club de Bruges forfait contre l'Inter ? "Ça semble être une blessure musculaire"

10:30
On a hâte de revoir ce Jeremy Doku avec les Diables Rouges

On a hâte de revoir ce Jeremy Doku avec les Diables Rouges

11:40
Le prochain coach viré en D1A ? Ses joueurs ne le défendent même plus : "C'est au club d'en décider"

Le prochain coach viré en D1A ? Ses joueurs ne le défendent même plus : "C'est au club d'en décider"

10:00
Yves Vanderhaeghe rêve d'un grand retour à Anderlecht : "Ça aurait déjà pu, mais j'ai refusé deux fois"

Yves Vanderhaeghe rêve d'un grand retour à Anderlecht : "Ça aurait déjà pu, mais j'ai refusé deux fois"

09:30
"Il était temps de partir" : le come-back surprise d'un indésirable en Pro League

"Il était temps de partir" : le come-back surprise d'un indésirable en Pro League

09:00
Le Standard n'est pas seul à pester contre l'arbitrage ce week-end : "Je suis très en colère"

Le Standard n'est pas seul à pester contre l'arbitrage ce week-end : "Je suis très en colère"

08:00
🎥 Les images ne rassurent pas : grosse blessure pour un Belge de Serie A

🎥 Les images ne rassurent pas : grosse blessure pour un Belge de Serie A

07:30
Westerlo a humilié l'Antwerp : "Nous ne sommes pas le Club de Bruges pour autant..."

Westerlo a humilié l'Antwerp : "Nous ne sommes pas le Club de Bruges pour autant..."

06:30
Rien ne va plus pour Johan Bakayaoko, écarté "pour raisons sportives" au RB Leipzig

Rien ne va plus pour Johan Bakayaoko, écarté "pour raisons sportives" au RB Leipzig

07:00
Le capitaine de Courtrai n'épargne pas un équipier : "Tout simplement stupide"

Le capitaine de Courtrai n'épargne pas un équipier : "Tout simplement stupide"

23:00
Très critiqué, Senne Lammens se défend : "Un problème de communication ? Je ne crois pas"

Très critiqué, Senne Lammens se défend : "Un problème de communication ? Je ne crois pas"

22:30
Match fou entre Malines et STVV, et première victoire des Sang & Or cette saison !

Match fou entre Malines et STVV, et première victoire des Sang & Or cette saison !

21:20
D1 FFA : après Mons, le SL 16 confirme et croque Onhaye ; le RAEC Mons cale encore

D1 FFA : après Mons, le SL 16 confirme et croque Onhaye ; le RAEC Mons cale encore

22:02
Première réussie pour Emilio Ferrera à la tête du Patro, grosse désillusion pour Seraing

Première réussie pour Emilio Ferrera à la tête du Patro, grosse désillusion pour Seraing

21:37
L'Antwerp se tire une balle dans le pied à Westerlo et concède sa cinquième défaite d'affilée !

L'Antwerp se tire une balle dans le pied à Westerlo et concède sa cinquième défaite d'affilée !

20:45
"Ils n'étaient pas fatigués, vous savez" : les murs du Parc Duden ont tremblé

"Ils n'étaient pas fatigués, vous savez" : les murs du Parc Duden ont tremblé

20:20
"On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard

"On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard

18:10
2
"C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi

"C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi

17:42
4
La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard Analyse

La meilleure équipe l'a emporté, Keita buteur décisif : les notes des Zèbres après le succès au Standard

17:00
2
"Je ne peux rien vous dire, je n'ai rien vu..." : Keita botte en touche sur le penalty réclamé par le Standard

"Je ne peux rien vous dire, je n'ai rien vu..." : Keita botte en touche sur le penalty réclamé par le Standard

17:20
2
Deux nouveaux blessés à l'Union : "Ils ne seront pas là la semaine prochaine"

Deux nouveaux blessés à l'Union : "Ils ne seront pas là la semaine prochaine"

19:00
"Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi Interview

"Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi

11/10
2
Première décevante pour Chibani, plusieurs joueurs en échec : les notes de l'Union contre OHL Analyse

Première décevante pour Chibani, plusieurs joueurs en échec : les notes de l'Union contre OHL

18:45
Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon" Interview

Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon"

11/10
11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 4-3 STVV STVV

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de "Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi Pogi Pogi a propos de "On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le symbole du début de saison rêvé du Sporting Charleroi : "Il faut garder cette forme d'insouciance" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ? El Malvario El Malvario a propos de Le ras-le-bol des supporters de la RAAL : "Nous mènerons des actions en tribune" El Malvario El Malvario a propos de Dennis Ayensa et le Standard frustrés : "L'arbitre n'a jamais eu le contrôle du match, il n'a pas été bon" JoBg JoBg a propos de "C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Vitor Bruno fait du René Weiler : les supporters l'accepteront-ils bien longtemps ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux rien vous dire, je n'ai rien vu..." : Keita botte en touche sur le penalty réclamé par le Standard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved